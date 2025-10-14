Supressão de árvores na Avenida JK nesta quarta para obras da ciclovia

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Foz do Iguaçu informa que nesta quarta-feira (15) será realizada a supressão de árvores no canteiro central da Avenida Juscelino Kubitschek, entre as ruas Bartolomeu de Gusmão e Rui Barbosa. A intervenção faz parte da execução da ciclovia prevista no projeto de revitalização da Avenida JK.

Os serviços começam às 8h30, com interdição temporária do trânsito nos dois sentidos da via, para garantir a segurança dos trabalhadores, motoristas e pedestres. A previsão é que até o meio-dia as pistas estejam liberadas.

A supressão foi autorizada pelo Instituto Água e Terra (IAT) e está dentro do escopo do projeto desenvolvido em parceria entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Itaipu Binacional.

De acordo com a Secretaria, a maioria das árvores é de espécie invasora e várias já estavam comprometidas, apresentando risco de queda, especialmente durante tempestades e ventos fortes. O projeto prevê a recomposição ambiental com o plantio de espécies nativas e adequadas para o passeio público.

🔗 Leia mais no site da Prefeitura