Itaipu encerra participação na COP30 com avanço em tecnologias sustentáveis e engajamento social

A Itaipu Binacional encerrou nesta sexta-feira (21), em Belém, sua atuação mais abrangente em edições da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP). Presente desde a COP15, em Copenhague, a empresa colaborou com a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) e com a Secretaria Extraordinária da COP30 na coordenação da primeira edição do evento no Brasil.

Segundo o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, a presença da empresa reforça o compromisso da binacional com soluções inovadoras, projetos sustentáveis e iniciativas que contribuam para uma transição energética justa no Brasil e no Paraguai.

Durante 11 dias, o estande da Itaipu, instalado na Zona Verde, recebeu mais de 30 mil visitantes, oferecendo experiências sobre cultura, inovação e sustentabilidade. Cerca de mil integrantes da conferência participaram das atividades organizadas pela empresa nos espaços oficiais do Brasil.

Outro destaque foi o estúdio Simone Federigi Benassi, que conduziu transmissões ao vivo pelo canal da Itaipu no YouTube, totalizando mais de 35 horas de entrevistas com 67 convidados, incluindo autoridades, especialistas, técnicos e influenciadores do setor climático.

Lançamentos e soluções energéticas

A programação apresentou novas tecnologias ambientais, como o primeiro barco totalmente movido a hidrogênio verde da América Latina, que permanecerá em Belém para apoiar a coleta seletiva nas ilhas da região.

Também foi apresentada a Cozinha Comunitária Sustentável, instalada em Ananindeua, que utiliza biogás e energia solar para combater a fome e promover segurança energética. A Itaipu ainda entregou quatro embarcações ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania destinadas ao atendimento da população da Ilha do Marajó.

Durante a COP, a empresa ingressou no mercado de certificados internacionais de energia renovável (RECs), passando a emitir I-REC. A iniciativa deverá colocar o Brasil como principal emissor global, superando a China.

Também foi apresentado o biosyncrude, petróleo sintético produzido a partir de hidrogênio verde e biogás, destinado ao desenvolvimento de combustíveis sustentáveis para aviação.

Parcerias e engajamento social

A Itaipu firmou acordo com o Ministério do Meio Ambiente para ações de educação ambiental e lançou, em conjunto com os Correios e o Itaipu Parquetec, selo comemorativo alusivo à COP30.

Outra atração que chamou atenção foi o envio gratuito de cartões-postais de Belém para diversos países. Mais de 20 mil cartões foram remetidos durante o evento, todos produzidos pela equipe da Itaipu com apoio do Parquetec.

A Itaipu promoveu quatro eventos paralelos nas zonas Verde e Azul, reunindo ministros, pesquisadores, representantes de estatais e organizações da sociedade civil. As discussões abordaram temas como:

cidades resilientes

governança na Agenda 2030

bioeconomia

preservação florestal

matrizes energéticas inovadoras

Técnicos e gestores da binacional também participaram de debates sobre segurança hídrica, adaptação climática, agricultura familiar, relações de gênero na transição ecológica e perspectivas da hidroeletricidade na América Latina.

Investimentos e legado para Belém

Muito antes do início da COP, a Itaipu já atuava em Belém em parceria com os governos federal, estadual e municipal. Foram aproximadamente R$ 1,3 bilhão destinados a obras essenciais, entre elas:

Porto de Outeiro

Vila COP

Parque Linear da Nova Doca

Parque São Joaquim

reforma dos mercados São Brás e Ver-o-Peso

pavimentação da Avenida Duque de Caxias

estruturação da coleta seletiva

criação do Distrito de Inovação em Bioeconomia

Além disso, diversas ações de educação ambiental e inclusão social serão incorporadas como legado permanente para a população da capital paraense.