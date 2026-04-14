Trabalhadores do Comércio Têm Acesso a Serviços com Preços Especiais no Sesc Foz

Os profissionais que atuam no comércio de bens, serviços e turismo em Foz do Iguaçu contam com uma excelente oportunidade para cuidar da saúde, educação e lazer. O Sesc disponibiliza uma ampla variedade de atividades com valores diferenciados, garantindo bem-estar e qualidade de vida para toda a família.

A iniciativa visa democratizar o acesso a serviços essenciais, oferecendo uma estrutura completa com custos muito mais acessíveis do que os praticados no mercado convencional.

Quem Tem Direito ao Benefício Gratuito

O credenciamento na instituição é totalmente gratuito e atende diretamente os trabalhadores do setor, estendendo-se também aos seus familiares. A lista de dependentes aceitos inclui cônjuges, companheiros, pais, padrastos, avós, filhos, irmãos, netos e pessoas sob guarda ou tutela.

Para os dependentes, a inclusão é permitida até os 21 anos de idade, ou até os 24 anos caso comprovem estar estudando. Um ponto importante de inclusão é que não existe limite de idade para o cadastro de dependentes com deficiência.

Vantagens e Estrutura Disponível

Após a aprovação do cadastro, os usuários ganham acesso imediato a um catálogo diversificado de serviços. Na área da saúde e bem-estar, a unidade oferece práticas como pilates, academia e atendimento odontológico de qualidade.

O desenvolvimento pessoal e a educação também são pilares fortes da instituição. Os credenciados podem se matricular em cursos de corte e costura, aulas de inglês e espanhol, além de turmas de ballet e educação infantil. Para os momentos de descanso, o Sesc promove viagens com pacotes e condições exclusivas.

Como Fazer o Credenciamento

O processo para garantir a credencial é simples e digital. Os interessados podem acessar o site oficial do Sesc Paraná e preencher o formulário. É necessário anexar documentos pessoais com CPF, uma foto do rosto, comprovante de endereço e o último holerite para comprovar o vínculo empregatício.

Quem preferir o atendimento presencial pode comparecer diretamente à unidade do Sesc em Foz do Iguaçu, levando a mesma documentação exigida no formato online.

Facilidades para Empresas e Cadastro Coletivo

Os empresários do comércio também têm direito aos benefícios da instituição, com exceção da categoria de Microempreendedor Individual (MEI). Para otimizar o processo, as empresas podem solicitar o cadastro coletivo de suas equipes.

Os gestores interessados devem entrar em contato com a Central de Relacionamento do Sesc pelo WhatsApp no número (45) 3576-1300. Neste formato, a equipe da instituição vai até a empresa para credenciar todos os colaboradores de forma gratuita, facilitando o acesso aos serviços sem comprometer a rotina de trabalho.