Turismo da Itaipu já recebeu mais de 218 mil visitas em 2022

Número representa mais que o dobro do mesmo período de 2021.

Os relatórios do turismo da Itaipu Binacional comprovam a recuperação da atividade pós-pandemia de Covid-19. No primeiro semestre de 2022, os atrativos turísticos da empresa já receberam 218.482 visitas, um número 110% acima do mesmo período do ano passado, quando foram registradas 103.592. Os dados são referentes a todas as atrações nas duas margens.

O principal atrativo continua sendo o passeio panorâmico do lado brasileiro, com 125.321 visitantes, a maioria nos meses de janeiro (37.587) e abril (22.639). Para se ter uma ideia do aumento, em 2021, foram contabilizadas pouco mais da metade de visitas na atração (67.958).

O crescimento demonstra uma retomada da atividade econômica da região. A expectativa é que os números do turismo sigam aumentando até atingir níveis próximos aos anos pré-pandemia, quando as atrações turísticas estavam com movimento recorde. Em 2019, por exemplo, no qual Itaipu recebeu mais de um milhão de visitas, até o primeiro semestre a panorâmica havia contado 186.925 turistas. Naquele ano, os seis primeiros meses contabilizaram um total de 445.690 visitas.

Principais visitantes

Em 2022, turistas de todos os 26 estados e do Distrito Federal já passaram pelas atrações da Itaipu. O Paraná segue como o líder em visitantes, com 64.914, seguido por seus vizinhos São Paulo (40.513) e Santa Catarina (11.073).

Já a região Norte é a origem menos comum, sendo os estados do Tocantins (123), Roraima (125) e Amapá (214) os menos citados nos registros.

A mesma lógica se aplica aos números dos países. As três margens do Rio Paraná (onde está instalada a usina) lideram o ranking. Brasil (166.369) é o primeiro, com Paraguai (30.342) e Argentina (10.955) logo na sequência. Os uruguaios estão na quarta posição, com 2.050, e Chile em quinto lugar com 1.141.

Os Estados Unidos (1.014) e Alemanha (897) estão na sexta e sétima posição, respectivamente, e são os primeiros países fora da América do Sul na lista. Ao todo, pessoas de 114 países estiveram na Itaipu Binacional neste ano, algumas vindas de destinos turísticos mais visitados do mundo, como Espanha (523), França (533) e Itália (113).

Informações

Mais informações sobre o Turismo Itaipu, como passeios, horários e agendamentos, podem ser encontradas no site www.turismoitaipu.com.br ou pelo telefone (45) 3576-7000.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.