Turismo Itaipu inicia 2026 com alta nas visitas e reforça atratividade em Foz do Iguaçu

Com mais de 63 mil visitantes em janeiro, Complexo Turístico Itaipu registra crescimento de 7,24% em relação ao mesmo período de 2025.

Janeiro de 2026 supera metas e consolida tendência de crescimento

O Turismo Itaipu começou 2026 em ritmo aquecido. Em janeiro, o Complexo Turístico Itaipu recebeu 63.397 visitantes, número que superou a meta prevista para o período e representou uma alta de 7,24% na comparação com janeiro de 2025.

O resultado mantém a trajetória positiva registrada ao longo de 2025, quando mais de 519 mil pessoas visitaram o atrativo, reforçando o papel da Itaipu Binacional como um dos principais destinos turísticos de Foz do Iguaçu e da região trinacional.

Perfil dos visitantes: predominância de turistas brasileiros

Em janeiro, o público foi majoritariamente nacional. Quase metade dos visitantes era oriunda do Paraná, seguido por turistas de São Paulo e Santa Catarina, estados que tradicionalmente figuram entre os principais emissores de visitantes para Foz do Iguaçu.

No cenário internacional, Argentina e Paraguai se destacaram como os países que mais enviaram turistas para conhecer a usina e seus atrativos.

Direção destaca bom momento do Turismo Itaipu

Para o diretor de Turismo do Itaipu Parquetec, Yuri Benites, o desempenho de janeiro confirma o bom momento vivido pelo Turismo Itaipu e reforça a atratividade permanente de Foz do Iguaçu para visitantes de diferentes regiões do Brasil e do exterior.

Os números de 2026, somados aos resultados de 2025, evidenciam a consolidação do complexo como um dos polos turísticos mais importantes do País, combinando engenharia, natureza e experiências diferenciadas.

Atrações turísticas da Itaipu

O Complexo Turístico Itaipu oferece diferentes roteiros para quem deseja conhecer a usina e seus espaços de visitação, como passeios panorâmicos, experiências especiais e atividades voltadas ao contato com a natureza.

Mais informações sobre os atrativos, horários e valores podem ser consultadas no site oficial do Turismo Itaipu.

Carnaval em Itaipu: experiências especiais e pôr do sol no Itaipu Sunset

Programação de 14 a 16 de fevereiro

Com a proximidade do feriado, Itaipu preparou uma programação especial de Carnaval para os turistas que visitarem o atrativo entre os dias 14 e 16 de fevereiro. A agenda inclui experiências diferenciadas, com destaque para um dos eventos mais aguardados do período.

Itaipu Sunset combina samba, gastronomia e vista privilegiada

O principal atrativo da programação é o Itaipu Sunset, que será realizado no domingo e na segunda-feira de Carnaval. A experiência reúne:

samba ao vivo,

gastronomia com opções especiais,

drinks,

e um pôr do sol exclusivo em um dos cenários mais impressionantes de Itaipu.

O objetivo é proporcionar um Carnaval mais leve, contemplativo e memorável, integrado à paisagem da usina e da região.

Ingressos, valores e condições

Os ingressos para o Itaipu Sunset já estão disponíveis para compra on-line. O valor do ingresso é único para todos os públicos, considerando os serviços e itens inclusos na experiência.

Há, porém, condições especiais para famílias:

desconto para crianças de 6 a 11 anos

gratuidade para crianças de até 5 anos, mediante comprovação por documento oficial com foto ou certidão de nascimento.

A orientação é garantir os ingressos com antecedência, uma vez que a procura tende a aumentar com a aproximação do feriado.