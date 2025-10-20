Uma história de superação que inspira o empreendedorismo e transforma a gastronomia em sucesso

Com visão, persistência e coragem, o empresário transformou pequenas experiências em um dos negócios gastronômicos mais reconhecidos da Terra das Cataratas.

A trajetória de Aloísio Quatrin

A história de Aloísio Quatrin é daquelas que inspiram quem acredita no poder da determinação. Desde jovem, ele mostrou o verdadeiro espírito empreendedor — aquele que transforma desafios em oportunidades.

Nascido em Catuípe (RS), mudou-se ainda bebê para Medianeira (PR) e, aos 15 anos, foi estudar no Colégio Agrícola de Foz do Iguaçu. Aos 18, já emancipado, decidiu trilhar seu próprio caminho na Terra das Cataratas, onde construiu sua história, sua família e um legado de sucesso.

Hoje, é o nome por trás do Brasa Burguer, rede que já soma sete unidades — três em Cascavel e quatro em Foz do Iguaçu, incluindo uma no Mercado Público Barrageiro.

Primeiros passos no empreendedorismo

A primeira experiência empreendedora veio cedo, aos 18 anos, com um posto de lavar carro.

“Meu pai assinou a emancipação para que eu pudesse abrir o negócio, porque na época só se podia empreender aos 21”, lembra.

Depois, estudou agropecuária, teve restaurante, trabalhou com vendas de carros e chegou a investir na importação de produtos da China — experiências que, embora desafiadoras, sempre resultaram em aprendizado.

O nascimento do Brasa Burguer

O retorno ao ramo da gastronomia aconteceu quase por acaso. Depois de algumas tentativas que não prosperaram, Aloísio decidiu abrir uma loja de conveniência na Avenida Brasil, em 2010.

O negócio não decolou como o esperado, mas ali nasceria a semente do Brasa Burguer.

Tudo começou de forma simples: ao perceber que o público preferia consumir no local, Aloísio passou a vender bebidas na calçada e, mais tarde, shawarmas. Até que, em uma conversa casual com um cliente, surgiu a ideia de preparar hambúrgueres artesanais na brasa.

“No dia seguinte, comprei uma churrasqueira, mesmo sem saber fazer hambúrguer. Acreditei que poderia aprender, e assim começou nossa história”, recorda.

Expansão e o sucesso no Mercado Público Barrageiro

O sucesso veio rapidamente. O sabor autêntico e a qualidade dos produtos fizeram do Brasa Burguer uma referência em hambúrguer artesanal.

A expansão foi natural: hoje, o grupo possui sete unidades — quatro em Foz do Iguaçu e três em Cascavel — gerando cerca de 150 empregos, entre diretos e indiretos.

A presença no Mercado Público Barrageiro representa um marco especial:

“Nunca duvidei que daria certo. O local é lindo, tem um ambiente agradável e uma proposta que combina com o nosso estilo. Das quatro operações que administro em Foz, essa é a que mais gosto de frequentar.”

O empresário destaca ainda que o espaço tornou-se um ponto de encontro da comunidade local e um atrativo para turistas, consolidando-se como um dos polos gastronômicos da cidade.

Família, propósito e o sabor do sucesso

Além da visão estratégica, o sucesso do Brasa Burguer é uma história de família. Os filhos de Aloísio, Carolina e Luiz Felipe, hoje trabalham com ele, garantindo a continuidade da marca.

“A Carol cuida do administrativo e das sobremesas, que são um sucesso, e o Luiz ajuda na gestão e inovação das operações. Ter pessoas de confiança ao lado é essencial”, destaca.

A paixão pela gastronomia e o respeito pelo cliente seguem sendo os pilares do negócio.

“A comida é algo sagrado. É gratificante oferecer uma boa refeição e ver a satisfação no rosto das pessoas. Nosso hambúrguer é feito com carne pura, sem conservantes, com moagem mais grossa. É um sabor que se tornou a nossa identidade.”

Com uma trajetória marcada por persistência e reinvenção, Aloísio Quatrin prova que o sucesso é fruto de escolhas e dedicação.

“As pessoas dizem que tivemos sorte, mas considero que as oportunidades surgiram das nossas escolhas. Poderíamos ter seguido outro caminho, mas este nos trouxe sucesso. O importante é não desistir, porque os problemas existem para serem resolvidos.”

Brasa Burguer

Horário: 11h00 às 22h00 (terça a domingo)

Site: https://brasaburguer.com.br/

Instagram: @brasaburguerbrasil

Conheça mais o Mercado Público Barrageiro

Site: https://www.mercadopublicobarrageiro.org.br/

Instagram: @mercadopublicobarrageiro

Endereço: Avenida Araucária, 140 – Vila A – Foz do Iguaçu

Contato: +55 (45) 3529-2046

Texto: Silvana – Canal MKT

Foto: Kiko Sierich