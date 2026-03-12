Unioeste Foz do Iguaçu dá as boas-vindas aos calouros de 2026

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Foz do Iguaçu, inicia o ano letivo de 2026 recebendo seus novos estudantes. Cerca de 400 calouros, aprovados pelo vestibular ou pelos sistemas federal e estadual de seleção, serão integrados à comunidade acadêmica a partir desta segunda-feira, 16 de março.

A programação de acolhida foi planejada para apresentar a estrutura da universidade, os cursos e as oportunidades de envolvimento estudantil, promovendo uma transição suave para a vida universitária.

Programação oficial da semana de recepção

A integração ocorrerá em etapas, com atividades conduzidas pela direção da universidade, coordenadores de curso e representantes estudantis.

Segunda-feira, 16 de março: Acolhida institucional

Os calouros serão recepcionados no Auditório Alcibíades pelo diretor do campus, Sergio Moacir Fabriz, junto com diretores de centro, assessorias pedagógica e estudantil, coordenação acadêmica, Programa de Educação Especial e o Diretório Central dos Estudantes (DCE).

Dois horários estão disponíveis: às 8h para os turnos matutino e vespertino, e às 19h para o noturno. Na ocasião, os novos alunos receberão orientações gerais sobre o funcionamento da vida acadêmica e informações sobre programas universitários.

“Recebemos os novos estudantes com muita satisfação e vamos reforçar que eles estão entrando em uma universidade pública, gratuita e de qualidade, na qual prezamos pela excelência acadêmica e pela transformação da sociedade”, destacou o diretor Fabriz.

Terça-feira, 17 de março: Integração nos cursos

Os estudantes irão para as salas de aula de seus respectivos cursos. Coordenadores e professores farão apresentações sobre a história do curso, a estrutura das disciplinas, projetos de ensino, pesquisa e extensão, e detalhes sobre estágios.

A atividade ocorrerá durante o horário regular de aula de cada turma, abrangendo as 13 graduações oferecidas no campus.

Quarta-feira, 18 de março: Encontro com a representação estudantil

A partir das 19h, no Auditório Alcibíades, o Diretório Central dos Estudantes (DCE), os centros acadêmicos e as atléticas assumem a liderança da recepção.

Eles apresentarão o papel da representação estudantil, as atividades esportivas e de integração promovidas pelos alunos. Após a apresentação, os calouros serão convidados a participar de gincanas e outras dinâmicas de socialização.

Visita técnica e palestras sobre diversidade

Além das atividades da primeira semana, a programação de acolhida se estende com eventos especiais.

Nos dias 19 e 20 de março, os calouros interessados poderão participar de uma visita panorâmica à Usina Hidrelétrica de Itaipu. A atividade reforça a conexão da Unioeste Foz com o ecossistema local, lembrando que a universidade integra a Aliança Estratégica do Parque Tecnológico Itaipu (Parquetec), com parte de sua estrutura instalada dentro da área da usina. A inscrição será feita via formulário online enviado aos estudantes.

Para fechar o mês de março, estão programadas duas palestras sobre inclusão e diversidade na universidade.

A primeira será no dia 30 de março, às 8h, no Auditório César Lattes, localizado no Parque Tecnológico. A segunda ocorre no dia 31 de março, às 19h, no Auditório Alcibíades, no campus da Unioeste.

A iniciativa busca promover um ambiente acadêmico mais inclusivo e acolhedor desde o início da jornada universitária dos novos alunos.

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