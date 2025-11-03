UNOPS, Itaipu e UNILA lançam programa de visitação do novo Campus Arandu

Estudantes e visitantes poderão conhecer de perto o projeto de Oscar Niemeyer, símbolo da integração latino-americana

O Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), a Itaipu Binacional e a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) lançaram, neste dia 3 de novembro, o programa de visitação da obra do novo Campus Arandu da UNILA, projeto concebido por Oscar Niemeyer e retomado neste ano após uma década de paralisação.

A cerimônia contou com a presença do diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, da reitora da UNILA, Diana Araujo Pereira, do representante do UNOPS no Brasil, Fernando Barbieri, e do arquiteto Jair Valera, colaborador histórico de Niemeyer que acompanha a retomada da construção. Também participaram Milton Meyer, do consórcio MPD & Ankara UNILA, responsável pela fiscalização, e Vanessa Kanazawa, do consórcio Nerkpe, encarregado da execução da obra.

Fortalecimento da universidade e integração regional

“É um dia muito feliz para a nossa universidade, onde a gente percebe que a nossa territorialização, ou seja, o fortalecimento e a consolidação da UNILA, é real e cada vez mais presente. Isto é excelente para a UNILA, para Foz do Iguaçu e para toda a região trinacional”, destacou a reitora Diana Araujo Pereira.

O diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, reforçou o compromisso da binacional com o projeto:

“Espero muito em breve que possamos entregar a primeira fase do Campus Arandu e fazer com que a universidade esteja a serviço de toda a população e de toda a América Latina.”

Experiência imersiva e aprendizado técnico

Durante o evento, os convidados puderam visitar a sala de visitação e as dependências do canteiro de obras, além de conhecer o programa de realidade virtual que mostra como o campus ficará quando concluído.

Segundo Jair Valera, Oscar Niemeyer tinha um carinho especial pelo projeto:

“Oscar fez cinco universidades, e seus projetos partiam da visão de Darcy Ribeiro sobre a integração entre os alunos. Aqui na UNILA, isso ganha um sentido ainda mais profundo, porque é uma integração entre os povos latinos — algo que ele valorizava muito.”

Transparência e compromisso com a educação

Para Fernando Barbieri, representante do UNOPS no Brasil, a retomada da obra demonstra a seriedade das instituições envolvidas:

“A retomada reforça o compromisso com a transparência, o diálogo com a sociedade e a valorização da educação pública como vetor de desenvolvimento. É um orgulho ver essa obra tomando forma com tantos parceiros comprometidos em torná-la realidade.”

Visitas abertas ao público

Os interessados em conhecer o novo campus podem agendar visitas pelo site campusarandu.unila.edu.

As visitas acontecem às terças e quintas-feiras, sempre às 9h ou às 14h, em grupos de até 15 pessoas.

O objetivo é aproximar estudantes e o público em geral da obra, mostrando o andamento dos trabalhos, o papel de cada instituição e a relevância do projeto para o desenvolvimento regional e a integração latino-americana, princípios fundamentais da UNILA.

Sobre o Campus Arandu

Com previsão de conclusão em 2027, o Campus Arandu reunirá salas de aula, laboratórios, biblioteca, restaurante universitário e amplas áreas de convivência, fortalecendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão.

A retomada foi viabilizada por meio de um acordo de cooperação internacional entre Itaipu Binacional e o UNOPS, agência das Nações Unidas especializada em infraestrutura, compras e gestão de projetos.