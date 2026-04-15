Vagas de Emprego em Foz do Iguaçu: Agência do Trabalhador Anuncia 783 Oportunidades

Nesta quarta-feira (15), a Agência do Trabalhador de Foz do Iguaçu disponibiliza 783 oportunidades de emprego, distribuídas em 104 funções diferentes. As vagas atendem a diversos perfis profissionais, desde áreas operacionais e de atendimento até cargos administrativos e técnicos.

Como a rotatividade do sistema é alta, as oportunidades estão sujeitas a alterações frequentes. A recomendação oficial do órgão é que o trabalhador entre em contato telefônico para confirmar a disponibilidade da vaga desejada antes de se deslocar até a agência.

Como se candidatar e documentos necessários

O atendimento ao público é realizado de forma presencial, com exigência de apresentação de documentos básicos para o encaminhamento às empresas.

Endereço: Rua Xavier da Silva, 834, Centro.

Rua Xavier da Silva, 834, Centro. Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 08h às 14h.

Segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. Telefone para consulta: (45) 3545-5450.

(45) 3545-5450. Documentação exigida: Carteira de Trabalho (física ou digital), comprovante de residência atualizado e documento de identificação com foto.

Para grande parte das vagas operacionais, especialmente em supermercados e frigoríficos, é obrigatório possuir documentação regularizada. Isso inclui a apresentação de dispensa militar para os homens e o Registro Nacional Migratório (RNM) válido, ou protocolo, para candidatos estrangeiros.

Principais Setores com Vagas Abertas

Para facilitar a busca, as oportunidades foram resumidas e divididas por áreas de atuação. Há opções para candidatos com e sem experiência, além de diferentes níveis de escolaridade.

Comércio e Supermercados O setor varejista concentra um grande volume de contratações. Há vagas para atendentes de balcão e loja, auxiliares de estacionamento, ajudantes de açougue, operadores de caixa, empacotadores e repositores de mercadorias. Grande parte destas oportunidades exige disponibilidade para trabalhar nos períodos da tarde e noite.

Hotelaria, Turismo e Gastronomia A rede hoteleira e gastronômica da cidade busca profissionais para os cargos de arrumador de hotel, auxiliar de cozinha, camareira, cozinheiro geral, garçom, lavador de pratos (steward), padeiro, recepcionista e zelador. Existem posições específicas para atuar em hotéis na Avenida das Cataratas e pousadas na região central.

Construção Civil e Manutenção O setor de obras está com forte demanda por mão de obra operacional e técnica. As construtoras buscam ajudantes e serventes de obras, armadores de ferragens, carpinteiros, encanadores, pedreiros e pintores. Também há oportunidades para instaladores de placas fotovoltaicas, montadores de elevadores e eletricistas de veículos.

Indústria e Produção Há diversas vagas para auxiliar de linha de produção. As oportunidades estão distribuídas entre empresas localizadas na Avenida Perimetral Leste e frigoríficos na região de Medianeira e Matelândia, com rotinas que envolvem corte, embalagem e pesagem de produtos.

Administrativo e Serviços Gerais Para quem busca atuar em escritórios ou na conservação de ambientes, a agência oferece vagas para assistente de mídias sociais, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, contador e técnico em segurança do trabalho. Na área de serviços gerais, há forte procura por auxiliares de limpeza, faxineiros, jardineiros e vigias noturnos.