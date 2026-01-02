Veja como aproveitar os feriadões em 2026: datas, viagens e dicas em Foz do Iguaçu

Todo início de ano traz a mesma pergunta entre brasileiros e moradores da fronteira: como aproveitar melhor os feriadões?
Em 2026, o calendário reserva várias oportunidades estratégicas para emendar folgas, planejar viagens, curtir eventos e movimentar o turismo.
Para quem vive em Foz do Iguaçu ou pretende visitar a região, os feriados são ideais para explorar hotéis, atrativos turísticos e até a fronteira com Paraguai e Argentina.
Confira o guia completo 👇
📅 Feriados nacionais em 2026 (com potencial de feriadão)
Algumas datas caem coladas ao fim de semana, facilitando o descanso prolongado.
🇧🇷 Feriados nacionais:
-
Ano Novo – 1º de janeiro (quinta)
-
Carnaval – 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça)
-
Sexta-feira Santa – 3 de abril (sexta)
-
Páscoa – 5 de abril (domingo)
-
Tiradentes – 21 de abril (terça)
-
Dia do Trabalho – 1º de maio (sexta)
-
Corpus Christi – 4 de junho (quinta)
-
Independência do Brasil – 7 de setembro (segunda)
-
Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro (segunda)
-
Finados – 2 de novembro (segunda)
-
Natal – 25 de dezembro (sexta)
📈 Destaque: 2026 tem vários feriados em segundas, quintas e sextas-feiras, ideais para emendar.
📍 Feriados estaduais e municipais em Foz do Iguaçu
Além dos feriados nacionais, quem mora em Foz pode aproveitar datas locais importantes.
🇵🇷 Paraná:
-
Emancipação Política do Paraná – 19 de dezembro (sábado)
🌎 Foz do Iguaçu:
-
Aniversário de Foz do Iguaçu – 10 de junho (quarta)
-
Dia de São João Batista (Padroeiro) – 24 de junho (quarta)
⚠️ Observação: alguns feriados locais podem ter alterações por decreto municipal, especialmente quando há ponto facultativo.
✈️ Por que os feriadões de 2026 são perfeitos para viajar?
O calendário favorece:
-
Viagens curtas
-
Eventos familiares
-
Escapadas de fim de semana
-
Turismo regional
Para Foz do Iguaçu, isso significa:
-
Maior procura por hotéis e resorts
-
Aumento no fluxo de turistas nos atrativos
-
Movimento intenso na fronteira com Paraguai e Argentina
🌴 O que fazer em Foz do Iguaçu nos feriadões?
🌊 Atrativos turísticos:
-
Cataratas do Iguaçu
-
Parque das Aves
-
Itaipu Binacional
-
Marco das Três Fronteiras
-
Passeios de barco e ecoturismo
🏨 Hotéis e resorts:
-
Feriadões são ideais para pacotes promocionais
-
Alta procura em datas como Carnaval, Corpus Christi e outubro
🌎 Tríplice Fronteira:
-
Compras no Paraguai
-
Cassinos na Argentina
-
Gastronomia internacional
💡 Dicas para aproveitar melhor os feriados em 2026
✔️ Planeje com antecedência
✔️ Reserve hotéis antes da alta demanda
✔️ Fique atento aos pontos facultativos
✔️ Combine folgas com férias
✔️ Evite deixar tudo para a última hora
📌 Quem se organiza, economiza e aproveita mais.
📌 Vale a pena se planejar desde já?
Sim! Os feriadões de 2026 são excelentes oportunidades para descanso, lazer e turismo. Para moradores e visitantes de Foz do Iguaçu, o ano promete movimento intenso e boas opções de viagem.