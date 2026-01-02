Search

Veja como aproveitar os feriadões em 2026: datas, viagens e dicas em Foz do Iguaçu

Todo início de ano traz a mesma pergunta entre brasileiros e moradores da fronteira: como aproveitar melhor os feriadões?
Em 2026, o calendário reserva várias oportunidades estratégicas para emendar folgas, planejar viagens, curtir eventos e movimentar o turismo.

Para quem vive em Foz do Iguaçu ou pretende visitar a região, os feriados são ideais para explorar hotéis, atrativos turísticos e até a fronteira com Paraguai e Argentina.

Confira o guia completo 👇

📅 Feriados nacionais em 2026 (com potencial de feriadão)

Algumas datas caem coladas ao fim de semana, facilitando o descanso prolongado.

🇧🇷 Feriados nacionais:

  • Ano Novo – 1º de janeiro (quinta)

  • Carnaval – 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça)

  • Sexta-feira Santa – 3 de abril (sexta)

  • Páscoa – 5 de abril (domingo)

  • Tiradentes – 21 de abril (terça)

  • Dia do Trabalho – 1º de maio (sexta)

  • Corpus Christi – 4 de junho (quinta)

  • Independência do Brasil – 7 de setembro (segunda)

  • Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro (segunda)

  • Finados – 2 de novembro (segunda)

  • Natal – 25 de dezembro (sexta)

📈 Destaque: 2026 tem vários feriados em segundas, quintas e sextas-feiras, ideais para emendar.

📍 Feriados estaduais e municipais em Foz do Iguaçu

Além dos feriados nacionais, quem mora em Foz pode aproveitar datas locais importantes.

🇵🇷 Paraná:

  • Emancipação Política do Paraná – 19 de dezembro (sábado)

🌎 Foz do Iguaçu:

  • Aniversário de Foz do Iguaçu – 10 de junho (quarta)

  • Dia de São João Batista (Padroeiro) – 24 de junho (quarta)

⚠️ Observação: alguns feriados locais podem ter alterações por decreto municipal, especialmente quando há ponto facultativo.

✈️ Por que os feriadões de 2026 são perfeitos para viajar?

O calendário favorece:

  • Viagens curtas

  • Eventos familiares

  • Escapadas de fim de semana

  • Turismo regional

Para Foz do Iguaçu, isso significa:

  • Maior procura por hotéis e resorts

  • Aumento no fluxo de turistas nos atrativos

  • Movimento intenso na fronteira com Paraguai e Argentina

🌴 O que fazer em Foz do Iguaçu nos feriadões?

🌊 Atrativos turísticos:

  • Cataratas do Iguaçu

  • Parque das Aves

  • Itaipu Binacional

  • Marco das Três Fronteiras

  • Passeios de barco e ecoturismo

🏨 Hotéis e resorts:

  • Feriadões são ideais para pacotes promocionais

  • Alta procura em datas como Carnaval, Corpus Christi e outubro

🌎 Tríplice Fronteira:

  • Compras no Paraguai

  • Cassinos na Argentina

  • Gastronomia internacional

💡 Dicas para aproveitar melhor os feriados em 2026

✔️ Planeje com antecedência
✔️ Reserve hotéis antes da alta demanda
✔️ Fique atento aos pontos facultativos
✔️ Combine folgas com férias
✔️ Evite deixar tudo para a última hora

📌 Quem se organiza, economiza e aproveita mais.

📌 Vale a pena se planejar desde já?

Sim! Os feriadões de 2026 são excelentes oportunidades para descanso, lazer e turismo. Para moradores e visitantes de Foz do Iguaçu, o ano promete movimento intenso e boas opções de viagem.

