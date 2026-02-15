Verão Itaipu Mais que Energia movimenta municípios e terá programação especial em Foz do Iguaçu

Projeto esportivo e cultural reúne 16 cidades da região com competições, lazer e integração comunitária até o fim de março

Os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu iniciam mais uma edição do projeto Verão Itaipu Mais que Energia, uma iniciativa que promove atividades esportivas, culturais e recreativas em diversas cidades da região. A programação começou nos dias 21 e 22 de fevereiro e seguirá até 29 de março, fortalecendo o turismo, o esporte e a integração entre as comunidades locais.

A abertura ocorre com eventos simultâneos em Itaipulândia, Pato Bragado e Santa Terezinha de Itaipu, com competições esportivas, atrações culturais e atividades recreativas abertas à população. O projeto contempla ao todo 16 municípios e busca incentivar a prática esportiva e a convivência comunitária ao longo da temporada de verão.

Foz do Iguaçu terá competições esportivas na programação

Entre os destaques do calendário, Foz do Iguaçu receberá competições de vôlei de areia no final de semana dos dias 28 de fevereiro e 1º de março, reforçando o protagonismo da cidade dentro do circuito regional. Outras cidades também sediam modalidades como futebol society, futebol de areia e beach tennis, ampliando o alcance do projeto em toda a região.

A programação foi estruturada para envolver atletas de diferentes idades e níveis, além de oferecer opções de lazer para famílias e visitantes, contribuindo para o fortalecimento do turismo e da economia local durante o verão.

Projeto fortalece esporte, turismo e qualidade de vida na região

Além das competições, o projeto inclui atividades recreativas, apresentações culturais e ações de integração social. A iniciativa segue o modelo de eventos anteriores realizados no Lago de Itaipu, que tiveram grande participação popular e impacto positivo nas comunidades.

O projeto é resultado de uma parceria entre Itaipu Binacional e o Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu, com apoio da Rede de Esportes dos Lindeiros. O objetivo é promover o desenvolvimento regional por meio do incentivo ao esporte, à cultura e ao lazer.

Integração regional impulsiona turismo e desenvolvimento

Com a realização das atividades em diferentes cidades, o Verão Itaipu Mais que Energia fortalece a integração regional e contribui para movimentar o turismo e a economia dos municípios participantes.

A iniciativa também amplia o acesso da população ao esporte e ao lazer, promovendo qualidade de vida e incentivando a participação comunitária. Em Foz do Iguaçu, a programação reforça o calendário de eventos esportivos e consolida a cidade como um dos principais polos de atividades esportivas e culturais da região.