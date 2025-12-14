Viaje Paraná leva empresários paranaenses para a BTL 2026 em Lisboa: Saiba como participar

O Governo do Estado, através da Secretaria do Turismo (Setu) e do serviço social autônomo Viaje Paraná, anunciou uma oportunidade imperdível para o trade turístico paranaense. Estão abertas as inscrições para empresários que desejam integrar o estande do Paraná na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) 2026, uma das feiras de turismo mais importantes da Europa.

Esta é a chance de colocar o seu negócio — seja ele uma agência, operadora, hotel ou atrativo turístico — na vitrine internacional, conectando-se diretamente com o mercado europeu.

O que é a BTL e por que participar?

A BTL (Bolsa de Turismo de Lisboa) é o evento de referência para a indústria do turismo em Portugal e um ponto de encontro estratégico para profissionais de todo o mundo. Participar deste evento significa:

Visibilidade Internacional: Expor sua marca em um estande institucional de alto padrão.

Expor sua marca em um estande institucional de alto padrão. Networking Qualificado: Contato direto com compradores, operadores e mídia especializada da Europa.

Contato direto com compradores, operadores e mídia especializada da Europa. Expansão de Mercado: Oportunidade real de fechar novos negócios e atrair turistas europeus para o Paraná.

Detalhes da Missão Empresarial

O edital de chamamento público visa selecionar 10 empresas paranaenses para compor a delegação. O Viaje Paraná subsidiará parte significativa dos custos, tornando a participação muito mais acessível.

O que está incluso no apoio do Governo?

As empresas selecionadas terão direito a:

Espaço de trabalho compartilhado no estande do Paraná;

Credenciais de expositor para o evento;

Apoio logístico e institucional durante a feira.

Nota: Custos com passagens aéreas, hospedagem e alimentação são, geralmente, de responsabilidade do empresário, salvo disposições específicas detalhadas no edital completo.

Critérios de Seleção e Prazos

Para garantir a transparência e a qualidade da delegação, o processo seletivo avaliará critérios técnicos. É fundamental que as empresas interessadas estejam regularizadas no Cadastur e demonstrem capacidade de atendimento ao turista internacional.

📅 Fique atento aos prazos: As inscrições já estão abertas e possuem data limite. Recomenda-se não deixar para a última hora, pois a documentação exigida requer atenção.

Como se inscrever

Os empresários interessados devem acessar o site oficial do Viaje Paraná ou da Secretaria de Turismo do Estado para baixar o edital completo e preencher o formulário de inscrição.

Esta iniciativa reforça o compromisso do Estado em posicionar o Paraná como um destino turístico global, aproveitando nossa rica diversidade natural e cultural, desde as Cataratas do Iguaçu até o Litoral.

Não perca essa oportunidade de levar sua empresa para o mundo! Acompanhe o Portal Iguaçu para mais notícias sobre turismo e negócios na nossa região.