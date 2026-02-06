VISAC abre inscrições para curso “Desenvolvendo Condutores” 2026 em Foz do Iguaçu

Formação de motoristas de ônibus oferece 50 vagas gratuitas
A VISAC – Viação Santa Clara, operadora do transporte público de Foz do Iguaçu, abriu as inscrições para a edição 2026 do curso Desenvolvendo Condutores, voltado à formação de motoristas de ônibus urbanos.
Vagas divididas entre homens e mulheres
Nesta edição, o curso terá formação mista, com a oferta de 50 vagas, sendo:
• 25 vagas para homens
• 25 vagas para mulheres
Inscrições online até 20 de fevereiro
As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo formulário disponível no site da VISAC:
Formulário de inscrição: http://visac.com.br/formulario-inscricao
Os candidatos selecionados serão comunicados diretamente pela empresa.
Início das aulas e local do curso
O curso terá início em 23 de fevereiro, às 14h, na sede da VISAC, em Foz do Iguaçu.
Quem pode participar
Para se inscrever no curso Desenvolvendo Condutores 2026, é necessário:
• Ter mais de 21 anos
• Possuir CNH categoria D ou estar em processo de mudança da categoria B/C para D
• Ter ou não experiência prévia com veículos pesados
Como é a formação oferecida pela VISAC
A capacitação é dividida em aulas teóricas e práticas, com conteúdo voltado à realidade do transporte coletivo urbano. Entre os temas abordados estão:
• Atendimento ao cliente
• Legislação de trânsito
• Primeiros socorros
• Condução eficiente
• Direção prática, realizada em ônibus da própria empresa
Depoimento de quem já participou
Daniele Urnau Martins é um dos exemplos de sucesso do programa. Ex-aluna do curso, ela hoje atua como motorista na VISAC.
“É um mundo novo, e aprendo algo novo todos os dias. Estou gostando bastante da experiência”, relata Daniele, destacando o impacto positivo do curso na sua carreira profissional.
Mais informações
Detalhes completos sobre o curso, critérios de participação e etapas do processo estão disponíveis no site oficial da empresa:
Site da VISAC: www.visac.com.br