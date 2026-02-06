VISAC abre inscrições para curso “Desenvolvendo Condutores” 2026 em Foz do Iguaçu

Formação de motoristas de ônibus oferece 50 vagas gratuitas

A VISAC – Viação Santa Clara, operadora do transporte público de Foz do Iguaçu, abriu as inscrições para a edição 2026 do curso Desenvolvendo Condutores, voltado à formação de motoristas de ônibus urbanos.

Vagas divididas entre homens e mulheres

Nesta edição, o curso terá formação mista, com a oferta de 50 vagas, sendo:

• 25 vagas para homens

• 25 vagas para mulheres

Inscrições online até 20 de fevereiro

As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo formulário disponível no site da VISAC:

Formulário de inscrição: http://visac.com.br/formulario-inscricao

Os candidatos selecionados serão comunicados diretamente pela empresa.

Início das aulas e local do curso

O curso terá início em 23 de fevereiro, às 14h, na sede da VISAC, em Foz do Iguaçu.

Quem pode participar

Para se inscrever no curso Desenvolvendo Condutores 2026, é necessário:

• Ter mais de 21 anos

• Possuir CNH categoria D ou estar em processo de mudança da categoria B/C para D

• Ter ou não experiência prévia com veículos pesados

Como é a formação oferecida pela VISAC

A capacitação é dividida em aulas teóricas e práticas, com conteúdo voltado à realidade do transporte coletivo urbano. Entre os temas abordados estão:

• Atendimento ao cliente

• Legislação de trânsito

• Primeiros socorros

• Condução eficiente

• Direção prática, realizada em ônibus da própria empresa

Depoimento de quem já participou

Daniele Urnau Martins é um dos exemplos de sucesso do programa. Ex-aluna do curso, ela hoje atua como motorista na VISAC.

“É um mundo novo, e aprendo algo novo todos os dias. Estou gostando bastante da experiência”, relata Daniele, destacando o impacto positivo do curso na sua carreira profissional.

Mais informações

Detalhes completos sobre o curso, critérios de participação e etapas do processo estão disponíveis no site oficial da empresa:

Site da VISAC: www.visac.com.br