Visit Iguassu celebra sucesso de 2025 e projeta futuro promissor para 2026

O Visit Iguassu apresentou recentemente o seu planejamento estratégico para 2026, consolidando os excelentes resultados obtidos ao longo de 2025. O plano reúne metas ambiciosas e iniciativas voltadas para fortalecer Foz do Iguaçu como um dos principais destinos turísticos e de eventos do mundo.

As prioridades definidas pela instituição abrangem áreas cruciais como o turismo de eventos (MICE), lazer, comunicação, marketing e o relacionamento com os associados, garantindo a continuidade do desenvolvimento econômico da região.

Foco na captação de eventos e negócios

O ano de 2025 foi um marco para o segmento de eventos em Foz do Iguaçu. A entidade captou 35 novos eventos, gerando um impacto econômico estimado em mais de R$ 180 milhões para a cidade. Além disso, o calendário de eventos já possui confirmações até 2030.

Para 2026, a meta permanece agressiva: captar mais 35 novos eventos. O objetivo é manter Foz do Iguaçu entre os três principais destinos do Brasil no ranking da ICCA (International Congress and Convention Association).

A estratégia inclui ampliar a presença em feiras internacionais estratégicas, tais como:

IMEX World (Alemanha)

FIEXPO Latin America (Costa Rica)

ICCA Summit Latin America e ICCA Congress (Panamá)

IMEX América (Estados Unidos)

IBTM (Espanha)

Expansão do turismo de lazer e promoção internacional

No setor de lazer, o Instituto realizou dezenas de ações promocionais e treinou mais de 3 mil agentes de viagens. Um dos destaques foi o lançamento do “Guia de Visitors”, que sugere roteiros de 4, 5 e 7 noites no Destino Iguaçu.

O foco para 2026 será intensificar a promoção internacional. O Visit Iguassu marcará presença em mercados emissores importantes como Espanha, Portugal, Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos e China. Na América Latina, as ações serão reforçadas na Argentina, Paraguai e México.

Estão previstas participações em grandes feiras como FITUR, BTL, ITB, WTM London e road shows específicos para o mercado mexicano.

Resultados expressivos em comunicação e marketing

A visibilidade de Foz do Iguaçu atingiu novos patamares. O setor de Comunicação e Marketing encerrou 2025 com mais de R$ 500 milhões em retorno de mídia espontânea.

O destino ganhou destaque em produções de alcance nacional, como a novela Vale Tudo, e em programas como Caldeirão com Mion e Domingo Legal. A mídia internacional também voltou os olhos para as Cataratas, com uma publicação na National Geographic.

Para o próximo ano, a estratégia prevê novas campanhas digitais, press trips e a continuidade das “Influencer Experiences”, que já somaram mais de 30 ações em 2025. A representação internacional continuará forte, com atenção especial ao mercado chinês.

Gestão sólida e legado

O Visit Iguassu encerra o ciclo de 2025 com mais de 135 empresas associadas e uma saúde financeira robusta, mantendo um fundo de reserva que garante a segurança da instituição.

Jaime Mendes, presidente do Visit Iguassu, destacou a importância desse momento de transição. Segundo ele, a gestão se encerra com resultados consistentes e impacto real na economia.

Mendes reforça que o planejamento para 2026 reflete maturidade, com ações bem estruturadas no Brasil e no exterior. Ele continuará atuando como membro do Conselho, com o objetivo de seguir posicionando Foz do Iguaçu como um destino competitivo e sustentável.