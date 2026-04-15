Visit Iguassu Expande Atuação do Destino Iguaçu na WTM Latin America e LatAm Content Meeting

O Destino Iguaçu intensifica sua promoção estratégica durante o mês de abril em São Paulo. Com foco na expansão de negócios e conexões internacionais, a região trinacional marca presença em dois grandes eventos: a WTM Latin America 2026 e a primeira edição da LatAm Content Meeting (LCM).

As iniciativas integram a agenda da Gestão Integrada do Turismo. As ações reúnem esforços da Secretaria Municipal de Turismo, Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec e Visit Iguassu para atrair novos mercados e consolidar a imagem da região.

WTM Latin America 2026: Foco em Negócios Turísticos

A diretora executiva do Visit Iguassu, Elaine Tenerello, cumpre uma intensa agenda de reuniões na WTM Latin America. O evento, reconhecido como a principal feira B2B da indústria de viagens na América Latina, ocorre de 14 a 16 de abril no Expo Center Norte.

O Destino Iguaçu conta com um estande próprio, viabilizado pela Secretaria de Turismo e pelo Fundo Iguaçu. O espaço abriga mais de 20 empresas de Foz do Iguaçu, incluindo hotéis, atrativos, agências de receptivo e gastronomia. O objetivo é acompanhar as tendências do mercado e fechar novos acordos comerciais.

LatAm Content Meeting: Foz do Iguaçu como Cenário Audiovisual

Além do turismo tradicional, a cidade busca se posicionar como um polo para produções audiovisuais. Para isso, participa da primeira edição da LatAm Content Meeting, realizada entre 13 e 15 de abril.

O evento internacional foca no mercado de conteúdos de não ficção e reúne cerca de 700 profissionais de 21 países. A Secretaria Municipal de Turismo garantiu um estande no local, com a presença de Elaine Tenerello e de Petterson Gherlandi, diretor de marketing da secretaria, acompanhados de equipe técnica.

Pós-tour com Produtores Internacionais

Como desdobramento da LCM, uma parceria entre a Grifa Filmes e o Visit Iguassu promove um pós-tour estratégico. Entre os dias 16 e 18 de abril, 17 profissionais qualificados do setor audiovisual farão uma visita técnica ao Destino Iguaçu.

A imersão servirá para o reconhecimento das histórias, cultura e diversidade do território trinacional, apresentando a infraestrutura local para futuras gravações.

Visão Estratégica para o Futuro

O presidente do Visit Iguassu, Wolney Biesdorf, destaca a relevância dessas iniciativas para a economia local. Segundo ele, a participação simultânea nesses eventos amplia o alcance da cidade em frentes distintas.

“Estamos criando novas oportunidades para os nossos associados e fortalecendo a imagem do destino como um hub preparado para receber visitantes, eventos e produções nacionais e internacionais”, afirma Biesdorf.