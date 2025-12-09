Visit Iguassu lança coleção artística “Traços da Mata Atlântica”, em parceria com o artista Igor Izy

O Visit Iguassu lançou oficialmente a Coleção “Traços da Mata Atlântica, por Igor Izy”, uma criação artística exclusiva que celebra a onça-pintada e a riqueza da Mata Atlântica no Destino Iguaçu. A novidade foi apresentada durante a Assembleia Geral da instituição e marca uma nova fase na identidade visual da entidade.

Arte que traduz a essência de Foz do Iguaçu

A coleção foi inspirada na fauna, flora e na energia de Foz do Iguaçu, trazendo cores vibrantes e traços que representam a força da natureza local. As artes digitais passam a integrar:

Brindes institucionais

Site oficial

Campanhas promocionais

Materiais de divulgação do Visit Iguassu

Além disso, uma tela física exclusiva ficará exposta na sede do Instituto.

Onça-pintada é símbolo da nova identidade visual

A onça-pintada é o eixo central da coleção, acompanhada de elementos da fauna e flora da Mata Atlântica. As obras foram desenvolvidas pelo artista Igor Izy, conhecido por murais e obras que misturam ancestralidade, natureza e emoção.

O artista já atuou em projetos com marcas e instituições como:

Oi

O Boticário

Vans

Ambev

ONU

Casa de Cultura Banco do Brasil

Processo de criação colaborativo

O desenvolvimento da coleção ocorreu ao longo de 2025, em um trabalho colaborativo entre a equipe do Visit Iguassu e o artista, garantindo que as obras representem fielmente a identidade do Destino Iguaçu.

O objetivo da iniciativa é:

Valorizar a biodiversidade local

Reforçar o posicionamento de Foz do Iguaçu como destino de natureza

Criar conexão emocional com visitantes e parceiros

Fortalecimento do marketing e compromisso ambiental

As artes também serão utilizadas no ambiente digital para ampliar o alcance das campanhas e gerar maior engajamento. O projeto fortalece o compromisso do Visit Iguassu com práticas ESG e com a conservação da Mata Atlântica.

Segundo Jaime Mendes, presidente do Visit Iguassu:

“A nova coleção traduz a essência do Destino Iguaçu. Ao destacar a onça-pintada e a riqueza da nossa Mata Atlântica, reforçamos a identidade de Foz do Iguaçu como um destino de natureza única e extraordinária.”

Acesse a coleção

A página oficial da coleção está disponível em:

👉 https://lp.iguassu.com.br/colecao-tracos-da-mata-atlantica/

Créditos

📷 Foto de Igor Izy pintando a tela: Jean Pavão

📷 Fotos da nova coleção: Douglas Guimarães