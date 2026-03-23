WePink inaugura loja no Catuaí Palladium com mais de 200 produtos de beleza

O shopping Catuaí Palladium, em Foz do Iguaçu, amplia seu mix de lojas nesta terça-feira (24) com a inauguração da WePink. A marca brasileira de cosméticos, fundada em 2021 pela influenciadora Virginia Fonseca, chega à fronteira com um portfólio completo de maquiagem, perfumaria e autocuidado.

A nova operação promete atrair o público da região, impulsionada pelo forte apelo nas redes sociais e pelo crescimento acelerado da empresa no mercado nacional de beleza.

Exclusividade em suplementos no Oeste do Paraná

A unidade inicia suas atividades oferecendo mais de 200 itens aos consumidores. Segundo a franqueada local, Carollyne Biff Bendo, o espaço será o único do Oeste do Paraná a comercializar a linha de suplementos e cápsulas da marca.

O quiosque também trará os produtos mais procurados pelas clientes, incluindo as famosas linhas de perfumes VF Golden e Obsessed. A franqueada destaca que a forte conexão da marca com as consumidoras de Foz do Iguaçu foi o principal motivador para o investimento na cidade.

Da necessidade pessoal ao sucesso de vendas

A história da empresa começou a partir de uma demanda pessoal de Virginia Fonseca. Durante a gravidez, a influenciadora enfrentou problemas de pele e decidiu criar produtos específicos para skincare. O primeiro lançamento, o sérum “10 em 1”, foi o ponto de partida para a expansão de todo o catálogo.

Para a gerente de marketing do Catuaí Palladium, Cheile Back, a chegada da nova loja reforça o compromisso do shopping em oferecer uma experiência de compra cada vez mais completa e alinhada às principais tendências do varejo de cosméticos.

Localização, horários e brinde especial

Para celebrar a abertura, os 20 primeiros clientes que realizarem compras na nova unidade receberão um brinde especial da marca.

A operação está localizada no piso L1, em frente à loja Havan. O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.