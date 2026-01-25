Yoga e solidariedade: Evento da AYFI é sucesso de público e marca o Janeiro Branco em Foz

AYFI promove manhã de Yoga e solidariedade na Avenida Paraná em alusão ao Janeiro Branco

A Avenida Paraná foi palco, neste domingo, de uma mobilização especial que uniu bem-estar físico e responsabilidade social. A Associação de Yoga de Foz do Iguaçu (AYFI) realizou uma aula aberta ao público, marcando a participação da entidade na campanha Janeiro Branco, movimento dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade.

O evento foi considerado um sucesso pela organização, reunindo praticantes e curiosos em uma manhã de integração. A prática foi conduzida por Daiana Ribeiro, atual presidente da associação, em conjunto com a vice-presidente, Marília Duarte da Silva. Juntas, elas guiaram os participantes em exercícios que reforçaram a proposta da AYFI de tornar o yoga acessível e transformador

AYFI – Associação de Yoga de Foz do Iguaçu .

Foco na saúde mental e acolhimento

A escolha do mês de janeiro para a realização do evento não foi aleatória. A ação teve como objetivo chamar a atenção para a importância do equilíbrio emocional e psicológico, pilares centrais da campanha Janeiro Branco.

Durante a aula, a abordagem foi além das posturas físicas, enfatizando o yoga como uma ferramenta de presença, escuta e transformação interna. A proposta foi demonstrar como a prática regular pode auxiliar na gestão do estresse e na promoção de uma vida mais equilibrada.

Solidariedade com o projeto Costurando Conversas

Além do incentivo à saúde, o evento teve um forte caráter solidário. A participação foi marcada pela doação voluntária de materiais de costura, como linhas, retalhos e panos de prato.

Todo o material arrecadado durante a manhã será destinado ao projeto Costurando Conversas. Esta iniciativa, desenvolvida pelo CAPs II (Centro de Atenção Psicossocial), utiliza o trabalho manual como instrumento terapêutico para promover acolhimento e estimular o diálogo entre os pacientes.

Para saber mais sobre as próximas atividades, horários de aulas e como se tornar um associado, acesse o site oficial da AYFI e siga no Insta: @yogafozassociacao