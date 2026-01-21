Yoga Itinerante – Janeiro Branco

A primeira edição já tem data e propósito especial:

📅 Domingo, 25 de janeiro;

⏰ 9h da manhã;

Local: Avenida Paraná.

O Janeiro Branco simboliza uma folha em branco: a oportunidade de reescrever histórias, renovar prioridades e cuidar da saúde emocional com mais atenção e responsabilidade.

Em 2026, o tema “Paz, Equilíbrio e Saúde Mental” reforça a importância de desacelerar e reconhecer a saúde mental como um cuidado contínuo.

A Divisão de Saúde Mental (DVSAM) atua na promoção, prevenção e cuidado integral em saúde mental, por meio de ações educativas, atendimentos especializados e trabalho em rede com equipes multidisciplinares, fortalecendo a reabilitação psicossocial e o cuidado humanizado.

Abrange o Ambulatório de Saúde Mental (ASM), CAPS I, CAPS AD III e CAPS II. Além disso, acompanha o funcionamento das Instituições conveniadas: as residências de acolhimento transitório: – Unidade de Acolhimento Infantojuvenil e Adulto e a Comunidade Terapêutica Sagrada Família.

A ação será realizada em apoio à campanha Janeiro Branco da DVSAM, e também em parceria com o projeto “Costurando Conversas”, desenvolvido pelo CAPS II, dentro do Grupo de Orientações para Mulheres.

Segundo relato da assistente social do CAPS II Alessandra Zavelinsk , o projeto acontece por meio de uma roda de conversa, onde as mulheres compartilham como foi a semana, seguida de uma atividade de artesanato.

O processo de criar algo do início ao fim fortalece a autoestima, a percepção de capacidade e os vínculos entre elas.

“Elas percebem que são capazes de iniciar algo e terminar. O objetivo é fortalecer e criar vínculos.”

Como participar e apoiar

Como forma de troca voluntária, os participantes da aula de yoga desde domingo dia 25, podem contribuir levando materiais para a AYFI:

🧵 Linhas

🧶 Retalhos

🧺 Panos de prato

Posteriormente destinaremos ao projeto Costurando Conversas, cada gesto faz diferença e ajuda a manter viva essa rede de cuidado.

Uma cidade mais consciente se constrói em comunidade

O Yoga Itinerante é um convite para ocupar espaços públicos e comunitários com presença, escuta e movimento consciente.

É sobre cuidar do corpo, da mente e, ao mesmo tempo, olhar para o outro com responsabilidade social.

Acreditamos que quando o yoga caminha pela cidade, ele transforma não só quem pratica, mas também os lugares por onde passa.

Saiba mais!