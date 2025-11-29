Zera Dívidas Foz! Aproveite os Descontos do RecuperaFoz e Comece 2026 no Azul!

O RecuperaFoz é um programa da Prefeitura de Foz do Iguaçu criado para facilitar a regularização de débitos municipais, oferecendo descontos que podem chegar a 100% em juros e multas. Se você possui dívidas de IPTU, ISS, taxas ou outros tributos, esta é a melhor oportunidade do ano para colocar tudo em dia.

📍 Atendimento Especial nos Shoppings

🛍️ Catuaí Palladium e Cataratas JL Shopping

📅 Datas especiais

29 e 30/11 • 13 e 14/12

⏰ Das 12h às 18h

💰 Por que aproveitar agora?

Muita gente já está garantindo os benefícios. Quanto antes negociar, maiores as vantagens!

📆 Prazo final para negociar: 12 de dezembro

⚠️ Não deixe para a última hora e vire o ano tranquilo!