Zera Dívidas Foz! Aproveite os Descontos do RecuperaFoz e Comece 2026 no Azul!

O RecuperaFoz é um programa da Prefeitura de Foz do Iguaçu criado para facilitar a regularização de débitos municipais, oferecendo descontos que podem chegar a 100% em juros e multas. Se você possui dívidas de IPTU, ISS, taxas ou outros tributos, esta é a melhor oportunidade do ano para colocar tudo em dia.

📍 Atendimento Especial nos Shoppings
🛍️ Catuaí Palladium e Cataratas JL Shopping

📅 Datas especiais
29 e 30/1113 e 14/12
Das 12h às 18h

💰 Por que aproveitar agora?
Muita gente já está garantindo os benefícios. Quanto antes negociar, maiores as vantagens!

📆 Prazo final para negociar: 12 de dezembro

⚠️ Não deixe para a última hora e vire o ano tranquilo!

