Zona Franca de Inovação: Câmara de Foz analisa projeto para impulsionar o desenvolvimento tecnológico

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu analisa o Projeto de Lei nº 282/2025, que propõe a criação do Programa Zona Franca de Inovação de Foz do Iguaçu, com o objetivo de transformar o município em um polo estratégico de inovação, tecnologia e desenvolvimento econômico sustentável. A proposta é de autoria do vereador Bosco Foz (PL) e atualmente tramita nas comissões permanentes do Legislativo.

O projeto prevê a concessão de incentivos fiscais e administrativos para empresas de base tecnológica, buscando atrair novos investimentos e estimular atividades ligadas à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação. Entre os setores considerados estratégicos estão biotecnologia, tecnologia da informação, energias renováveis, indústria 4.0, turismo de inovação e agrotech.

De acordo com a proposta, a área prioritária da Zona Franca de Inovação será o entorno do Parque Tecnológico Itaipu (PTI), podendo ser ampliada futuramente para outros polos tecnológicos definidos pelo município. Segundo o autor do projeto, a escolha do local se deve à concentração de um ecossistema tecnológico já consolidado, capaz de impulsionar novos empreendimentos e parcerias.

Entre os principais benefícios previstos estão a alíquota zero de ISS para serviços diretamente ligados às atividades incentivadas, redução de 50% do IPTU para imóveis utilizados exclusivamente pelo programa e descontos de até 80% nas taxas de licenciamento e poder de polícia. Os incentivos poderão ser concedidos por um período de até dez anos, mediante comprovação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento realizados no município.

Para o vereador Bosco Foz, a iniciativa é fundamental por envolver setores estratégicos com alto potencial de geração de empregos qualificados, aumento da renda e fortalecimento da economia local. A proposta também busca posicionar Foz do Iguaçu como referência nacional em tecnologia, inovação e sustentabilidade, promovendo a modernização industrial e a diversificação econômica da cidade.

