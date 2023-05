09/06 – Show da Banda Inutilismo

Zeppelin apoia!

“Com nova roupagem, músicas inéditas e muito metal pesado, o show “Inutilismo – Minha Playlist de Funk” já provou ser um espetáculo de tirar o fôlego.

Banda liderada por nada mais nada menos que@lucasinutilismoaterrissa em Foz do Iguaçu para última turnê em solo paranaense.

Não perca essa oportunidade de experiência única.

O show vai ser no Centro de Convenções no dia 09/06.

Ingressos você não encontra histórias, corre que os lotes acabam rápido.”

Desde 2008, a melhor diversão ao vivo da tríplice fronteira perto de você.

Programação completa para você!

Endereço: R. Maj. Raul de Matos, 222 – Vila Yolanda, Foz do Iguaçu – PR, 85853-180