O Novo Espaço das Américas

A novidade é através através do Grupo Cataratas, concessionária responsável pela gestão turística do local.

O grupo brinda Foz do Iguaçu e seus moradores com a inauguração de mais um atrativo em dezembro desse ano (2024).

A revitalização do Espaço das Américas proporcionará uma experiência ainda melhor para turistas e moradores que visitam o Marco das 3 Fronteiras.

Ela ainda, garantirá novos acessos, mirantes e integração com o Marco das 3 Fronteiras. Inclusive, os visitantes poderão ver de perto a foz do Rio Iguaçu, o encontro dos rios Iguaçu e Paraná, aqui na tríplice fronteira.

a provação do projeto pode levar cerca de dois meses, e recebe ajustes finais.

A proposta é resultado de ações entre a concessionária com a Secretaria de Turismo e a Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Realizou-se uma visita ao espaço, com o Secretário de turismo, Andre Alliana, além de arquitetos, consultores e representantes do Grupo Cataratas.

A revitalização do Espaço das Américas representará mais uma etapa importante para o complexo do Marco das 3 Fronteiras e o turismo da nossa região.

De acordo com Adelio Demeterko, diretor do Grupo Cataratas:

“A revitalização do Espaço das Américas vai transformar o Marco das 3 Fronteiras em uma das mais belas atrações turísticas do Brasil. Ampliaremos a atratividade turística de Foz do Iguaçu. Vamos oferecer mais conforto e entretenimento, com valorização da cultura, gastronomia e a história local.”

