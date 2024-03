Foco na economia – Codefoz

A Codefoz – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (Codefoz) contará com uma câmara técnica (CT) com representantes da prefeitura, Câmara, Itaipu, universidades, além de empresas.

Foz do Iguaçu fala, assessora e formula políticas públicas sobre as oportunidades e desafios da economia.

Objetivo

A criação é para debates, assessoria, desenvolvimento de políticas públicas em prol de oportunidades e desafios da economia de Foz do Iguaçu.

O grupo é formado por 25 membros da comunidade e instituições, e foi criado em 19 de fevereiro de 2024.

Vale ressaltar que o subsídio é através da Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, para fortalecer planos e soluções que levem ao crescimento, à renda e ao emprego.

A Coordenação da CT

Criada por Walter Venson (coordenador), em representação do Sicoob Três Fronteiras, Sergio Fabriz (vice-coordenador) da Unioeste/Foz; e Alessandro Coelho (relator) do Sebrae.

A seleção é baseada na experiência acadêmica e técnica dos membros e for eleita por unanimidade.

Para Fernando Castro Alves, presidente do Codefoz:

“Trata-se de uma instância que tem a especificidade e a especialidade em desenvolvimento, a qual irá nutrir o conselho e, por consequência, a nossa cidade com ideias, ações e monitoramento”.

Em resumo, “é um reforço para o agir agora, buscando a concretização da agenda Foz do Iguaçu 2040”, concluiu.

Acelera Foz

A CT é um dos resultados do programa (Acelera Foz) criado durante a pandemia (convid-19) a fim de potencializar a retomada de investimentos e negócios em Foz do Iguaçu.

Primordialmente o objetivo é propor, planejar e acompanhar a execução de políticas públicas econômicas.

De acordo com Walter Venson:

“O Codefoz é o espaço para se pensar grande, tornar realidade a cidade que queremos” o que define como o momento crucial para os grandes empreendimentos no município.

Para ele “Somos todos líderes, eleitores, pagadores de impostos. Como representantes da comunidade, diria que temos não apenas o direito de propor, como até mesmo de exigir”.

A atuação colaborativa, através de trabalho norteador

Danilo Vendruscolo – presidente da ACIFI – citou a relevância do grupo para alinhar o desenvolvimento de forma contínua:

“Como sociedade civil, temos a responsabilidade de propor projetos de estado, que transcendam as políticas de governos, que são de quatro anos, além de exercer a vigilância sobre toda ação governamental”, afirmou.

Já o presidente do Conselho Municipal de Turismo, Paulo Angeli destacou os desafios da coordenação da CT.

Pois, “terá uma tarefa grande, mas contará com o nosso apoio”, declarou.

Contudo, o representante da Fecomércio Paraná, Carlos Nascimento afirmou que o novo grupo de trabalho contribuirá para “fazer a transformação que sempre pretendemos para Foz do Iguaçu”.

Vice-coordenador da CT de Desenvolvimento Econômico, Sergio Fabriz colocou o campus iguaçuense da Unioeste, do qual é diretor-geral, à disposição. “Com o todo o know-how de professores, mestrados e doutorados”, pontuou.

E contribuição o presidente do Instituto Polo Iguassu, Faisal Ismail avaliou que as lideranças estão unidas para “alavancar o desenvolvimento Foz do Iguaçu”.

Fonte: GRAMPO COMUNICAÇÃO.