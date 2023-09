Enio Verri, Diretor Geral Brasil da Itaipu Binacional, recebeu na última quarta-feira (20) dos membros do Codefoz, documento que resume 70 projetos prioritários para o desenvolvimento do Município, o Acelera foz 2040. A entrega ocorreu na sede da Associação Comercial de Foz do Iguaçu (ACIFI).

Enio Verri

O Sr. Enio Verri considerou este um momento “histórico” e falou da importância da participação de todas as instituições e públicos, não só na elaboração do documento, mas também na continuação dos trabalhos.

“Este documento tem muito em comum com o que a diretoria da Itaipu pensa. Agora que estabelecemos prioridades, vamos sentar, discutir e formar consensos para ir construindo e vendo quais instituições podem somar em cada iniciativa”

E coloca Itaipu e PTI ( Parque Tecnológico de Itaipu) à disposição, tanto para debate como para execução dos projetos.

Fernando Castro

Para o presidente da Codefoz, Fernando Castro, implementar a agenda de desenvolvimento é o primeiro passo para a construção de Foz do Iguaçu em 2040.

“O que está sendo construído é uma união entre poder público e sociedade civil, um entrelaçamento para ações coordenadas que poderão levar Foz do Iguaçu ao patamar que ela merece”, pontuou.

E ainda declara que:

“Nosso sentimento, pelo que ouvimos e recebemos, não é de esperança, mas de certeza do atendimento das nossas demandas”.

O prefeito Chico Brasileiro explicou que o pacote do projeto também será entregue aos governos estadual e federal.

“Tenho certeza que esses projetos serão trabalhados de forma harmônica na construção de um futuro brilhante para Foz do Iguaçu, tanto do ponto de vista estratégico como prático, pois poderemos fazer muitas ações imediatas”.

Acelera Foz 2040

A agenda inclui 70 projetos que visam promover o desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida da população e acolher visitantes.

Portanto, das infraestruturas à coexistência, existem medidas em sete eixos estruturais que sustentam o nosso compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

sendo assim, o documento, disponível no site da Codefoz, contém propostas nas áreas de mobilidade, atração de investimentos, empregabilidade, qualificação profissional de jovens, melhoria do turismo, integração fronteiriça, equipamentos públicos como teatro, turismo e transportes, terminais turístico e de transporte público, arena, restaurante popular, entre outros.

Fonte: Assessoria de Imprensa do Codefoz.