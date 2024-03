O passeio tão esperado – Noite nas Cataratas – está de volta! O início é dia 09 de março, e os ingressos já estão disponíveis para para venda.

Como funciona?

A saída é através do Centro de Visitantes às 20h30 e 21h, com destino ao Espaço Naipi, local e que ficam os principais mirantes das Cataratas do Iguaçu.

O retorno é a partir do Espaço Porto Canoas, com três embarques que variam nos seguintes horários: 22h, 22h45 e 23h30.

O Momento Mágico: Contemplando as Cataratas Sob a Luz da Lua

Finalmente, o momento que é ponto alto, com toda certeza, à medida que os visitantes emergem no passeio, contemplam um espetáculo verdadeiramente deslumbrante: as Cataratas do Iguaçu, banhadas pela suave luz da lua cheia.

A visão é de tirar o fôlego. As águas rugem com uma energia poderosa, lançando suas cortinas de névoa ao ar enquanto a luz prateada da lua brilha sobre sua superfície.

Arco-íris noturnos se formam nas nuvens de spray, adicionando uma aura mágica ao cenário já impressionante.

Além da paisagem, os visitantes poderão curtir música ao vivo e deliciar-se com um brinde de boas-vindas, no qual será servido espumante, vinho, opções de sucos e água.

Vale ressaltar que esses itens são incluídos no valor do ingresso.

Os ingressos

As entradas são adquiridas, e já podem ser reservadas no site oficial aqui!

As entradas tem limite de 200 lugares, afinal, é uma forma de garantir um passeio exclusivo

Sobre o programa de descontos

Moradores de Foz do Iguaçu e de todos os municípios vizinhos ao parque podem aproveitar a Noite nas Cataratas com desconto de 20% na tarifa.

Aliás, os moradores contemplados na categoria Passe Comunidade, devem adquirir tíquete com apresentação do comprovante de residência e documento com foto, no dia da visita.

Além disso, compra do ingresso antecipada é essencial, sobretudo no site oficial: cataratasdoiguacu.com.br.

Fonte: Urbia+Cataratas.

Fotos: Marcos Labanca.