1° Expo São Miguel 2023 – Vários shows!

O evento celebrará o 62º aniversário de emancipação do município nos dias 24, 25, 26 e 27 de novembro de 2023.

A primeira Expo São Miguel, em colaboração com a Associação do Comércio e Indústria (ACISMI) e diversas associações, atrairá a atenção de toda a região Oeste do Paraná até San Miguel do Iguaçu.

O evento será realizado no Parque de Exposições Benevenuto Verona, de fácil acesso e amplo espaço e estacionamento.

A Expo São Miguel oferece exposições comerciais e industriais.

Além disso, brinquedos infláveis ​​​​gratuitos, festivais municipais, parques de diversões, tiro ao laço, artesanato e indústria agrícola,

E ainda, bebidas a preços acessíveis e muito mais.

Estas atrações vão proporcionar entretenimento e diversão à população, bem como dinamizar o comércio e a economia local, duramente atingida pela pandemia do coronavírus.

Fonte: Prefeitura de São Miguel do Iguaçu