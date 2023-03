1° Reunião Científica da Associação Paranaense de Infecção Hospitalar

Nessa sexta-feira dia 31/03 o Hospital Ministro Costa Cavalcanti (Serviço de Controle de Infecção, realizará a 1° Reunião científica da APAECIH – 2023

O tema será “A importância do Serviço de Controle de Infecção na saúde financeira das Instituições de Saúde”.

Para tanto, os responsável pela apresentação do tema são Aline Monzani, enfermeira graduada pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo (2001) e Mestrado em Enfermagem Fundamental com ênfase em Segurança do Paciente pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo (2006). Certificação Green Belt em Lean Six Sigma pela Escola EDTI (2016). Especialista em Auditoria de Enfermagem pela ABEA (2018).

Aline é Profissional com 20 anos de atuação na área da saúde, sendo 18 na área de auditoria, faturamento e ciclo da receita hospitalar. Experiência em implantação e estruturação das áreas afins através da revisão e desenho de processos, acompanhamento de indicadores e sistema de gestão com foco em produtividade e atingimento de metas, visando os resultados financeiros e melhorias assistenciais da instituição. Docente de pós-graduação, palestrante e líder de opinião na área de auditoria, qualidade e segurança do paciente.

Da mesma forma, quem participa também, é Filipe Prohaska Batista, Infectologista pela Universidade de Pernambuco, onde atua no momento. Speaker de empresas farmacêuticas na discussão de protocolos com ênfase no tratamento antifúngico e transplantes de medula óssea e de órgão sólidos. Preceptor de Infectologia pela Universidade de Pernambuco, e Médico Infectologista responsável pela Multi Hemo / Oncoclínicas.

Realize as inscrições aqui!

Além disso, as inscrições são gratuitas!

A infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) é um grave problema na saúde que afeta mais de 1,5 milhões de pessoas anualmente em todo o mundo; ou seja, a cada 100 pacientes hospitalizados em países em fase de desenvolvimento, dez serão acometidos pelo IRAS, além de ocasionar problemas jurídicos, sociais e éticos, prolongando o tempo de internação dos pacientes e ocasionado o aumento dos custos das internações.

Realização: Hospital Ministro Costa Cavalcanti

Apoio: Associação Paranaense de Infecção Hospitalar

Patrocínio: Eurofarma, Hausey, Delfar e ZM Hospitalar

Fonte: CCIH- HMCC.