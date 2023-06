100 dias de Gestão Por Enio Verri

Enio Verri, diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional *

“Há 100 dias, completos na data de 24 de junho de 2023, assumi o cargo de diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta, motivo que me orgulha muito e que, por consequência, traz consigo uma imensa responsabilidade.

Posso dizer que este é, sem dúvida, um dos maiores desafios que assumi ao longo da vida, especialmente porque a missão que me foi dada pelo presidente Lula é a de estreitar a relação da Itaipu com a sociedade e fazê-la presente na vida das pessoas.

Nesses primeiros meses de gestão, conseguimos avançar em diversas frentes.

Entre elas, está a redução em quase 20% no valor da tarifa de serviço de eletricidade para o exercício 2023, o que representa uma queda de 20,75 dólares pagos por quilowatt para 16,71 dólares quilowatt.

Este acordo representa o respeito mútuo entre Brasil e Paraguai.

Chegamos a um consenso binacional e ainda com uma redução significativa, mantendo a capacidade da Itaipu para investimentos sociais, ambientais e em infraestrutura, conforme as diretrizes do governo do presidente Lula.

Tratado de Itaipu

Trata-se de uma enorme responsabilidade iniciar a gestão da empresa neste ano singular, em que o Tratado de Itaipu completou seu cinquentenário, no último mês de abril.

Esse fato permite o início das negociações do Anexo C, que estabelece as bases financeiras do documento.

Embora a Itaipu Binacional não tenha o papel de negociar as eventuais mudanças no Anexo C, caberá à empresa prestar a consultoria técnica ao Ministério de Relações Exteriores.

As negociações devem começar em agosto, conduzidas pelas Chancelarias do Brasil e Paraguai. Na nossa gestão, temos nos preocupado em debater o assunto de forma transparente.

Fomos convidados a falar sobre o tema na Comissão de Minas e Energia, da Câmara dos Deputados, e bem recebidos pelos parlamentares.

Nesses 100 dias, restabelecemos as áreas de Responsabilidade Social e de Energias Renováveis

Fortalecendo os investimentos sociais e ambientais presentes na missão da empresa e alinhados ao Governo Federal.

A grandeza de Itaipu e suas potencialidades oferecem inúmeras possibilidades de contribuir com o desenvolvimento social e sustentável de seu território de atuação, que recentemente ampliamos para 434 municípios, sendo todos os 399 do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul.

Essa expansão do território está diretamente relacionada à vida útil do lago de Itaipu, que continuará gerando energia enquanto existir.

Portanto, é nossa responsabilidade prolongar a vida do lago e, para isso, compreendemos, por meio de muitas análises técnicas, que as bacias hidrográficas deste vasto território têm impacto sobre o assoreamento dos afluentes ao Rio Paraná.

Dentro dessa nova visão estratégica

Estamos atuando em projetos para a preservação do lago e do meio ambiente, fomentando também a educação ambiental em escolas e comunidades.

Entre as possibilidades de parceria com os municípios está o fortalecimento da política de Unidades de Valorização de Recicláveis; incentivo à recuperação e proteção de nascentes; adequação de estradas rurais; instalação de biodigestores em locais públicos para incentivar a conscientização ambiental e a geração de energia fotovoltaica.

São potenciais parceiras, instituições que desempenhem atividades em áreas como: direito à infância; equidade de gênero; atenção à terceira idade; fortalecimento de vínculos; políticas de inclusão para pessoas com deficiência e de respeito aos migrantes.

Portanto, as possibilidades de parceria são diversas e acreditamos na importância de retornar à sociedade uma parte de nossos investimentos, especialmente para setores de vulnerabilidade social.

Uma dessas iniciativas, e que nos entusiasma muito, é a realização de um leilão de imóveis de propriedade de Itaipu e que não são mais necessários para a empresa, cuja renda será destinada à construção de moradias populares em prol de habitantes de Foz do Iguaçu.

As políticas afirmativas também estão acontecendo dentro da empresa, por meio da retomada de debates e de práticas que valorizam a equidade de gênero, raça e inclusão de pessoas com deficiência.

Fazer a transição de uma gestão para outra está longe de ser uma tarefa fácil,

Mas tem sido gratificante poder contar com a competência e o compromisso dos diretores, empregados e empregadas da Itaipu Binacional.

Estes foram 100 dias de muitos desafios, aprendizado e que estão sedimentando um novo capítulo na história desta empresa monumental.

Com parcerias estratégicas, projetos inovadores e uma gestão comprometida, acreditamos que podemos fazer a diferença e construir um futuro melhor para todos e todas”.

* Enio Verri, 62 anos, é economista, mestre em Economia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) e doutor em Integração da América Latina pela Universidade de São Paulo (USP). Em 16 de março de 2023 foi empossado diretor-geral da Itaipu Binacional.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.