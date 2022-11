19° edição do Latinoware contou com palestra de Automobilismo em Negócios

Davi Galhardo, técnico em informática, se apresentou nesta segunda-feira (02), com palestra de automobilismo em negócios com tecnologias livres.

Davi Galhardo falou sobre o avanço da injeção eletrônica, uma tecnologia dominante mundialmente, que pode ser livre para aplicar até mesmo em carrinhos de supermercado. As possibilidades são infinitas e podem ajudar uma comunidade gigantesca de pessoas do ramo de placas de prototipagem e injeção eletrônica.

Através da injeção e ignição eletrônica programável para motores (speeduino), é possível fazer a exposição de alguns carros que já estão funcionando com essa tecnologia toda gerenciada por uma placa de prototipagem eletrônica.

Projeto em ação

Davi descreve que o projeto é focado na automação e injeção eletrônica de veículos clássicos, trabalhando em um protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) e controle total do veículo.

“No carro foi feita uma alteração no módulo original: é retirado o módulo e colocado uma combinação de injeção eletrônica com ignição, que é baseada em uma placa de prototipagem eletrônica (arduíno – basicamente, um minicomputador que pode ser utilizado para várias funções).

Essa injeção eletrônica vai controlar toda a parte interna do carro, ignição, sensores, e tudo mais”. Em paralelo “coloquei um módulo guiado por bluetooth para dar partida e controlar o carro remotamente, online ou por celular”, explicou Davi.

O modelo contém dois dispositivos: um módulo para injeção eletrônica e outro módulo para automação. Ambos se conectam para ações e reações por eventos aleatórios ou programados no veículo.

O palestrante Davi também destacou a oportunidade de participar do evento apresentando e expondo seu projeto. “É uma satisfação imensurável, tanto para apoios e reconhecimento. O Latinoware não é mais que um simples evento de tecnologia”, ressaltou.

Créditos: Roberto Lemos/PTI.