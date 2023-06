Convidamos a todas (o) para participar da apresentação de Yoga dos alunos da Escola Municipal Gabriela Mistral, que ocorrerá no dia 21 de junho às 9h e conta com a presença da Secretária Municipal de Educação de Foz do Iguaçu, Maria Justina, o Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Anderson de Andrade o Vice-Ministro das Relações Exteriores da Índia, Shri Saurabh Kumar, do Embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy.