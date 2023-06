21 de junho – Comemoração do Yoga Day

O Dia Internacional do Yoga, comemorado em 21 de junho, terá uma programação especial em Foz do Iguaçu.

Pela manhã, às 9h, lançaremos um projeto-piloto de aulas de yoga na Escola Municipal Gabriela Mistral.

Logo após, assinaremos um documento oficial que incorpora a data ao calendário oficial do município.

Às 16h, 35 professores da prática milenar realizarão exercícios tendo como cenário as Cataratas do Iguaçu.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Índia, Shri Saurabh Kumar, estará presente na manifestação em Foz.

A Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Turismo e Projetos Estratégicos, Educação, Esporte e Lazer, e a Diretoria de Assuntos Internacionais, a Fundação Cultural e a Embaixada da Índia fazem organização do evento.

Além disso, conta com apoio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) , Urbia Cataratas e Parque Nacional do Iguaçu.

Devido à importância da prática milenar do Yoga e ao potencial de cooperação entre Brasil e Índia

A vereadora Yasmin Hachem elaborou o projeto de lei nº 54/2023.

Portanto, institui e inclui no calendário de eventos oficiais do município o Dia Internacional do Yoga portanto “assinaremos a oficialização dessa inclusão durante a celebração, na próxima quarta-feira (21).”

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu a celebração do Dia Internacional do Yoga em dezembro de 2014.

Em suma, com o objetivo de promover a prática da saúde, bem-estar e integração entre os povos a partir da cultura indiana. Na cidade de Foz, comemoramos essa data desde 2019.

Com parceria com a Embaixada da Índia, organizamos uma ação no Parque Nacional do Iguaçu em 2021. No ano seguinte, as Cataratas do Iguaçu foram palco do Yoga Day, com a presença do adido cultural da Embaixada da Índia em Brasília, Lalit Kumar Roy.

Fonte: PMFI.