254 casas populares – investimento de 76 milhões

O projeto é uma parceria entre a Itaipu Binacional, prefeitura de Foz do Iguaçu (PR), o Instituto de Habitação (Fozhabita), e o Parque Tecnológico de Itaipu (PTI-BR).

Lançado ontem dia 21 de novembro, o Projeto moradias vai ter o investimento de R$ 76,3 milhões para um total de 254 casas, a serem entregues em julho de 2024.

A ação faz parte do programa Itaipu Mais que Energia e tem como objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social que vivem em uma área de risco na Vila Brás, perto do Rio Poty, nascente do Rio Boicy.

O local tem status de Área de Preservação Permanente (APP) e tem sido ocupado por mais de 30 anos.

As terras são parte de uma negociação do município – uma porção desse terreno foi cedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) para a Prefeitura de Foz do Iguaçu.

Enio Verri, o diretor-geral brasileiro de Itaipu, afirmou que os fundos para o projeto serão arrecadados através de leilões de casas na Vila A, seguindo a decisão da diretoria atual que foi aprovada pelo Conselho de Administração.

No ano atual, a venda de 45 imóveis em apenas dois leilões (em agosto e setembro) resultou em uma arrecadação de R$ 20,7 milhões.

A empresa espera arrecadar até R$ 125 milhões, e todo o valor será destinado à construção de habitações de interesse social.

Foz do Iguaçu possui uma característica que a diferencia de outras cidades

Devido à localização na tríplice fronteira e à presença da barragem, muitos residentes ficaram sem moradia após a conclusão das obras, levando-os a viver em ocupações precárias e até mesmo em palafitas.

Assim, o objetivo é atender principalmente a Foz do Iguaçu, que possui essas características e contradições sociais significativas”, declarou o diretor.

Durante o evento, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, se emocionou ao relembrar o dia em que os diretores da Itaipu apresentaram o projeto a ele.

Essa parceria simboliza cidadania, moradia digna e a remoção de famílias de áreas de risco e insalubres para um lar próprio e digno.

Em outras palavras, é conceder uma propriedade a alguém que sempre suportou o fardo de ser abandonado. Então, acredito que este convênio tem um significado histórico para a Foz do Iguaçu”, afirmou.

Segundo o diretor administrativo da Binacional, Iggor Gomes da Rocha, os imóveis seguirão o padrão estabelecido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida do Governo Federal.

Uma grande diferença ocorre no método de construção. Ele afirma que será utilizada a tecnologia Wood frame, que consiste no uso de madeira de reflorestamento certificada.

O sistema está em conformidade com as diretrizes do Governo Federal para reduzir as emissões de carbono e promover a sustentabilidade na indústria da construção. Isso resulta na diminuição do tempo de construção e na redução da quantidade de resíduos produzidos.

Também está alinhado com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 (ODS 11) das Nações Unidas, que busca tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

Ian Vargas, diretor-superintendente do Fozhabita, afirmou que a equipe do setor trabalhou no cadastramento e atendimento social das famílias beneficiadas, na identificação de locais para o empreendimento e irá acompanhar a execução do projeto, incluindo o processo de reassentamento.

Vargas afirmou que, uma vez que as famílias tenham sido realocadas para suas novas moradias, a prefeitura iniciará um projeto para revitalizar o Córrego Poty, visando a preservação do meio ambiente, prevenindo a obstrução dos rios locais e fortalecendo a segurança do reservatório da usina.

Uma das sugestões é fazer do espaço um parque aberto ao público. “Para Maria Alzemide da Silva, uma das beneficiárias do programa, isso é um sonho.

Um sonho de ter a casa própria, um sonho de ter um lar.” Receber a chave da tua casa e não ter que mais levantar de madrugada porque está pisando na água da chuva é algo que você nem consegue imaginar. Espero que a realização desse sonho não demore muito. Acredito que as casas estarão prontas o mais brevemente possível.

Adriana Treles Teodoro, da Vila Brás, completou: “Então teremos uma nova vida, uma nova casa, tudo novo”.

Outras entidades governamentais No lançamento, também estiveram presentes Irineu Colombo, diretor-superintendente do PTI; Alexandre Leite, diretor de Tecnologias; Elaine Anderle, secretária Extraordinária de Acompanhamento de Projetos, Programas e Convênios Especiais da prefeitura; além dos diretores de Itaipu: Renato Sacramento (técnico executivo), André Pepitone (financeiro executivo), Luiz Fernando Delazari (jurídico) e Carlos Carboni (de Coordenação).

A construção de moradias populares é apenas uma das várias obras financiadas pela Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu e região, totalizando um investimento de R$ 1,1 bilhão.

Fonte: Imprensa IB.