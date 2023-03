30 horas de Trabalho Semanais para Psicólogos

Psicólogos e Vereadores de Foz do Iguaçu se reuniram para viabilizar o projeto de Lei referente a carga horária de trabalho da classe

A reunião aconteceu na última sexta-feira, 24 de março, formada por uma uma comissão de 59 psicólogos da administração pública e os vereadores.

Entre eles, Adnan El Sayed (PSD), Cabo Cassol (Podemos), Jairo Cardoso (União), Ney Patrício (PSD), Yasmin Hachem (MDB) e a assessoria do vereador Kalito Stoeckl (PSD).

Decreto Municipal

Existe uma regulamentação via decreto municipal da jornada de 30 horas semanais, porém os profissionais intencionam transformá-la em Lei.

Para tanto, recorreram aos parlamentares Adnan (PSD), Ney Patrício (PSD) e Yasmin Hachem (MDB), os quais propuseram o debate.

No decorrer da reunião, foram esclarecidas dúvidas tanto dos vereadores, quanto da comissão, desde a necessidade de união de forças dentro da própria categoria, viabilidade da demanda, poder legislativo, apresentação da proposta ao prefeito, e Executivo à Casa de leis.

De acordo com o vereador Adnan El Sayed (PSD):

“As psicólogas e os psicólogos do município entraram em contato com a gente. Fizemos essa reunião para entender bem as demandas, sendo a principal uma lei que regulamente as trinta horas de trabalho para os psicólogos do município”.