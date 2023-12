Evento recebeu especialistas da saúde o deputado Goura e interessados no tema para somar com as exposições e considerações

Na manhã de sexta-feira, 1° de dezembro, a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu realizou uma audiência pública, proposta pelo vereador Kalito Stoeckl (PSD), para discutir os benefícios do uso medicinal da Cannabis.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar um espaço de diálogo amplo e esclarecedor sobre os benefícios terapêuticos da planta.

Na ocasião, o deputado estadual Goura, o fundador do Instituto Cannabis Sativa – Cativa, Raby Khalil, além médicos, pesquisadores, membros de outras associações voltadas para o tema, foram expositores na audiência.

Em suma, o vereador Kalito, que presidiu a audiência, apontou os encaminhamentos que serão analisados e propostos em conjunto com os vereadores Adnan El Sayed (PSD) e Edivaldo Alcântara (PTB).

Dentre as propostas, Kalito prevê a elaboração de indicações ao Poder Executivo sobre a iniciativa de um Centro de Referência no município; a apresentação de um Projeto de Lei por parte do Executivo; e para que a Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia preste mais apoio para as pesquisas acerca do tema.

O vereador Kalito também pretende requerer do Executivo uma conferência municipal sobre o tema. “São três horas que ficamos debatendo aqui. Agradeço quem veio de longe para trazer esses conhecimentos e aos aqui de Foz que também estiveram conosco” declarou o vereador.

Uso medicinal

Durante a audiência, os expositores compartilharam conhecimentos sobre os canabinoides, com ênfase nos benefícios do canabidiol (CBD) e do Tetrahidrocanabinol (THC) para tratamentos de diversas condições médicas. Alguns apresentaram casos clínicos que tiveram evoluções positivas com as propriedades medicinais da planta, em usos isolado e full spectrum (extrato completo da planta).