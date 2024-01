A Bacia Hidrográfica do Rio Paraná 3, que abrange a maior parte da região Oeste do Paraná, registrou a segunda maior temperatura (desde 1979) média de 22,7°C em 2023.

Considerando o início da série histórica, cerca de 0,9 °C mais alta do que o esperado.

O recorde histórico de 2019 foi de média de 22,9°C

As informações são provenientes do monitoramento realizado pela Itaipu Binacional em colaboração com o Parque Tecnológico Itaipu (PTI).

Desenvolvidas desde 2018 no Núcleo de Inteligência Territorial (NIT).

O NIT faz estudos e análises dos dados climáticos de toda a área de influência da usina.

Foram utilizados dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (CPC/NOAA).

Os dados coletados no oeste do Paraná mostram tendência de aumento. Dos 10 anos mais quentes da região nos últimos 44 anos, sete foram registados na última década.

A precipitação também está acima do esperado, com média anual de 1.800 mm, 215 mm a mais que o esperado, ou 13%.

Segundo Genilson Estácio da Costa, da Diretoria de Coordenação da Itaipu – geólogo – em 2023, além do aumento da temperatura média global devido às mudanças climáticas e ao aparecimento de condições extremas como ondas de calor, o ano também foi influenciado pelo El Niño.

Os dados coletados nessas atividades de monitoramento são usados ​​para medir as mudanças climáticas locais e prever fluxos de água em reservatórios adequados para geração de energia.

Essas informações também são utilizadas para pesquisas e projetos relacionados à agricultura e à qualidade da água.

Além disso, estas ações estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nº 6 – Água potável e saneamento, nº 7 – Energia limpa e acessível, e nº 13 – Ações sobre mudanças global do clima.

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional.