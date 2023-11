9ª edição do Iron Falls

Santa Terezinha de Itaipu é palco da 9ª Iron Falls

Mais de 1.200 participantes se reuniram no Terminal Turístico Alvorada de Itaipu na manhã deste domingo, dia 26.

Os participantes empolgados pelo desafio enfrentaram um percurso de 5 quilômetros cheio de emoções e obstáculos.

Em um percurso que combina terreno acidentado e rotas desafiadoras, os participantes encontraram mais de 20 obstáculos, incluindo rastejamentos, valas, paredes de madeira e lama, cordas, fossos, túneis, travessias de lagos, escorregadores e outros desafios desafiadores.

Requer não apenas resistência física, mas também habilidade e coragem.

Por ocasião do evento, a prefeita Karla Galende destacou a importância de promover o esporte, além de contribuir para o desenvolvimento do turismo e do esporte na cidade, além de conectar as pessoas com a natureza e oferecer experiências únicas onde todos ganham.

“Inacreditável a referência que é o Iron Falls. Estamos muito felizes por sediar a 9ª edição do evento, que escolheu a nossa praia como cenário das modalidades esportivas. A 9ª edição bateu recorde de inscrições, com 1.200 participantes. Fica aqui o meu agradecimento ao organizador do evento, Mohamed, bem como toda equipe envolvida”.

O local é bem estruturado, com estacionamento, banheiros e muitos desses ambientes, o que oferece aos participantes momentos de adrenalina e esportes variados”, disse o organizador do evento Mohamed Hawali.

O evento contou com a presença do Diretor de Gestão Qualificação do Turismo da Secretária Estadual de Turismo, Marcelo Martini.

“ironA Administração Municipal está de parabéns por incentivar o turismo esportivo, juntamente com o turismo náutico. Para o governo do Paraná, ações como essa são de suma importância por movimentam a economia local e a visibilidade do município”.