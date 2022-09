Abertas as inscrições para as duas fases de Esquentas do Startup Garage, evento com parceria do Sebrae

Os dois Esquentas acontecerão nos dias 6 e 13 de setembro e toda a programação é gratuita e aberta à comunidade.

Estudantes de todas as instituições universitárias da região podem participar de mais uma edição do Startup Garage, evento que já está na sua terceira edição e que pretende também aproximar professores, empreendedores e empresários que se interessem por inovação ou criação de novos negócios. Trata-se de uma iniciativa que está sendo realizada em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e neste ano será de forma presencial. É totalmente gratuito e, ao final, todos os participantes receberão certificados.

Acesse aqui para se inscrever nas duas edições dos Esquentas e no Startup Garage

Para participar, o importante é que os interessados tenham vontade de obter novos conhecimentos e espírito de empreendedor, não necessitando que já tenham uma ideia pronta de negócio ou times formados com antecedência, já que tudo isso vai acontecendo durante as fases do processo. A primeira parte consiste em dois encontros presenciais que são chamados de Esquentas, com duração de duas horas cada..

O primeiro Esquenta acontecerá no dia 6 de setembro e tem como tema “O famoso mundo das startups”. O segundo Esquenta será realizado no dia 13, com o tema “Um problema para chamar de meu”. Ambos os eventos têm início às 19 horas e acontecerão no auditório da Unidade Jardim Universitário e estão sendo disponibilizadas até 150 vagas para cada um dos encontros. Os dois eventos iniciais têm a função de sensibilizar os interessados para participar desta edição do Startup Garage, que terá encontros semanais a partir de 20 de setembro e seguem até o mês de dezembro.

Todos os participantes dessa jornada passarão por uma sequência de aprendizados que envolve desde a concepção de uma ideia a ser trabalhada, a formação de times e, após a etapa inicial, passam por uma série de workshops de preparação para o desenvolvimento de um novo negócio. Serão realizadas capacitações com temas diversos, como validação de mercado, protótipos, marketing, comunicação, vendas e questões jurídicas. Ao final, os times que serão formados ao longo dos encontros receberão uma consultoria de técnicos do Sebrae para desenvolver melhor a proposta que estão trabalhando e criarem suas próprias startups.

