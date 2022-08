Abertas as inscrições para curso de português para migrantes e refugiados

Migrantes e refugiados que tenham interesse em aprender português podem inscrever-se, até 25 de agosto, no curso “LinCI – Português como Língua Estrangeira/Adicional para Migrantes e Refugiados”, que está sendo oferecido em três módulos: iniciante, básico e intermediário. As inscrições e o curso são gratuitos.

As aulas terão início no dia 1º de setembro e prosseguem até novembro. Para fazer a inscrição e receber mais informações sobre o curso, os interessados ​​devem preencher o formulário, disponível em inglês ( english ), francês ( français ) e espanhol ( español ). O participante que desejar obter o certificado deve completar 75% das atividades propostas e realizar uma prova ao final do módulo.

Realizado com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) da UNILA, da Secretaria de Direitos Humanos e Relações Comunitárias da Prefeitura de Foz do Iguaçu e da Casa do Migrante, o curso tem por objetivo oferecer aulas de português para falantes de outras línguas que, preferencialmente, estejam morando em Foz do Iguaçu, de forma permanente ou temporária.

As aulas visam preparar os alunos para a comunicação cotidiana na cidade e, principalmente, para o acesso aos direitos e aos serviços públicos de saúde, educação e assistência social. Serão abordados temas relacionados ao cotidiano, cidadania, direitos humanos, direitos trabalhistas, igualdade de gênero e igualdade racial. O tempo de dedicação aos estudos está estimado em duas a quatro horas por semana.

Cada módulo possui carga horária de 80 horas que são desenvolvidas de forma híbrida. Haverá aulas online, aulas presenciais de conversação e atividades presenciais como visitas a espaços culturais e serviços públicos da cidade. Para receber o certificado, o aluno deve cumprir 75% das atividades e fazer um teste presencial ao final do módulo.

