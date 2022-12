Abertura do Natal no Gramadão consagra Foz como um destino das festas de fim de ano

Mais de dez mil pessoas assistiram ao espetáculo “Eu acredito no Natal”; show se repete neste domingo (04), a partir das 20h.

As dez mil “estrelas” que lotaram o Gramadão da Itaipu na noite desse sábado (3), para a abertura do Natal Águas e Luzes, viveram uma noite inesquecível. Juntamente com o Coral de Itaipu e o elenco do espetáculo “Eu acredito no Natal”, elas cantaram “Noite Feliz” e, com as lanternas dos celulares, protagonizaram um momento cheio de emoção.

Num show interativo e repleto de detalhes e figurinos caprichados e ricos em detalhes, a Despertar Produções convidou a plateia a brincar com bolas coloridas gigantes, cantar, dançar, rir, e até para “acender” a árvore de Natal gigante que faz parte da decoração do local.

Com a ajuda dos iguaçuenses, o garoto Billy – um dos personagens do show – pôde salvar o Natal. O Papai Noel apareceu para agradecer e depois, para alegria da criançada, partiu em carreata com seus ajudantes, passeando pelo Gramadão.

Sorte de quem chegou cedo e conseguiu um lugar para assistir tudo de perto, como a família do Kauãn, de 9 anos, e da Yasmin, de 5. O pai, Paulo Roberto Corrêa, e a mãe, Alexsandra Nunes, vieram de São Paulo há quatro anos e já perceberam como momentos como esse, em família e ao ar livre, fazem bem. “Isso é qualidade de vida. Temos certeza que será um show muito legal”, disse Paulo Roberto.

Quem não pôde assistir ao show no sábado, ou quer viver novamente essa emoção, tem mais uma chance neste domingo, às 20h.

Abertura

O diretor-geral da Itaipu, Anatalicio Risden Junior, deu as boas-vindas ao público na breve cerimônia de abertura, da qual também participaram a conselheira paraguaia da Itaipu, Maria Antonia Gwynn Ramirez; o diretor técnico executivo, David Krug; o diretor de Coordenação, Luiz Felipe Carbonell; o diretor superintendente do Parque Tecnológico Itaipu, Eduardo Garrido; o Padre Clodoaldo Frassetto; entre outras autoridades.

“Esse show é um presente da nossa Itaipu para toda a população de Foz do Iguaçu. O ano de 2022 foi de muitas realizações, e este Natal é uma delas. Que 2023 seja de ainda mais realizações e muita esperança”, disse Risden.

O prefeito de Foz, Chico Brasileiro, que estava acompanhado da primeira-dama, Rosa Maria Jerônymo, também falou ao público. “Agradeço, em nome da cidade, por esse investimento da Itaipu no nosso Natal. Estamos de mãos dadas, unidos, para fazer do Natal de Foz uma festa que celebra a vida acima de tudo”.

#Natalaguaseluzes

Além da árvore de Natal de 25 metros de altura que o público ajudou a acender, o Gramadão tem várias outras atrações que podem ser conferidas diariamente. Todas são gratuitas e abertas ao público.

O local está todo decorado e pronto para se tornar cenário de muitas fotos e memórias. Desde a entrada, com um grande portal de estrelas, passando por bolas de Natal gigantes, um túnel celebrando o ano de 2023, fontes iluminadas e o trenó do Papai Noel com suas renas, são muitas opções “instagramáveis”. Os visitantes são convidados a postar as fotos nas redes sociais usando a hashtag #Natalaguaseluzes.

Os artistas circenses da Troupe Luz da Lua também são garantia de ótimas imagens. Eles recepcionam os visitantes com brincadeiras, diversão e encantamento e todo mundo quer um clique com esse pessoal – crianças, adultos e até cachorros! O Laka, melhor amigo do administrador Wagner de Paula, já garantiu uma foto para o álbum. “Viemos no ano passado e foi muito legal, mas esse ano está a festa está ainda mais caprichada. Parabéns à organização”, disse Wagner.

O Gramadão também é sede da tradicional Casa do Papai Noel, onde as crianças poderão encontrar o Bom Velhinho diariamente para entregar suas cartinhas, e da Casa de Brinquedos, que receberá doações para a “Campanha de Natal”, em parceria com a RPC e com o Sesc.

A programação no Gramadão da Vila A é de responsabilidade da Itaipu Binacional, uma das organizadoras do Natal Águas e Luzes, juntamente com a Prefeitura Municipal, Fundação Cultural, Fundo Iguaçu, Sindhotéis e Núcleo da Avenida Brasil, com apoio da Panorama Home Center, Promix e Eletromil, e promoção da RPC TV. O investimento de Itaipu com o Natal é da ordem de R$ 4,3 milhões.

Expectativa

O Gramadão vai sediar mais um “presente” para Foz do Iguaçu nos dias 17 e 18 de dezembro. A Felchak Produções e Eventos vai criar uma “Vila Encantada de Natal” com cinco palcos, que ficarão distribuídos pelo espaço, 125 artistas interagindo em cenários diferentes e figurinos exclusivamente preparados para emocionar crianças e adultos. Será a partir das 20h. Participe!

A decoração fica montada até 5 de janeiro de 2023.

Créditos: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional.