Aeroporto de Foz do Iguaçu terá voos para 19 destinos no Brasil, Chile e Uruguai

Milhões de pessoas visitam a Tríplice Fronteira, as regiões da Argentina, Brasil e Paraguai e as Cataratas do Iguaçu durante todo o ano!

Mas uma das épocas mais movimentadas é durante as festas de fim de ano.

A CCR Aeroportos, empresa que administra o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, espera um intenso tráfego de passageiros entre 15 de dezembro de 2022 e 6 de janeiro de 2023, quando aproximadamente 160.706 passageiros devem passar pelo aeroporto.

Belo Horizonte (CNF), quarta, sexta e domingo, em aeronaves Embraer 195. Voará de dezembro a janeiro.

Cuiabá (CGB), segunda e sexta-feira, em aeronaves Embraer 195/E195-E2. Voará de dezembro a janeiro.

Curitiba (CWB), com 13 voos semanais, em aeronaves Embraer 195.

Florianópolis (FLN), com 8 voos semanais, em aeronaves Embraer 195/E195-E2. A partir de fevereiro é reduzido para três voos semanais (segunda, sexta e sábado).

Maceió (MCZ), aos sábados, em aeronave Airbus A320neo. Voará de dezembro a janeiro.

Navegantes (NVT), terças, quintas e sábados com diária dupla, em aeronaves Embraer 195-E2 e ATR 72-600. Voará de dezembro a janeiro.

Natal (NAT), sábados, em aeronaves Airbus A320neo. Voará de dezembro a janeiro.

Montevidéu (MVD), Uruguai; Terças e sábados, em aeronaves Embraer 195.

Porto Alegre (POA); com 12 voos semanais, em aeronaves ATR 72-600, Embraer 195 e Airbus A320neo, reduzido para 6 voos semanais a partir de fevereiro.

Porto Seguro (BPS), aos sábados, em aeronaves Airbus A320neo.

Recife (REC), sábados, em aeronaves Embraer 195-E2.

Salvador (SSA), terça, quinta e domingo, em aeronaves Airbus A320neo. Voará de dezembro a janeiro.

Campinas (VCP), com 19 voos semanais, em aeronaves Embraer 195/E195-E2 e Airbus A320neo.

A segunda empresa mais importante é a GOL Linhas Aéreas, com uma média de 7 operações por dia para 9 destinos nacionais, com as seguintes frequências:

Maceió (MCZ), com operação nos dias 7 e 14 de janeiro, em aeronaves Boeing 737-800.

Natal (NAT), com operações nos dias 7 e 14 de janeiro, em aeronaves Boeing 737-800.

Recife (RECE), voo semanal de janeiro a fevereiro, em aeronaves Boeing 737-800.

Rio de Janeiro/Galeão (GIG), 13 voos semanais, em aeronaves Boeing 737-800.

Rio de Janeiro/Santos Dumont (SDU), voo semanal, em aeronaves Boeing 737-700/-800.

Salvador (SSA); 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16 e 20 de janeiro, em aeronaves Boeing 737-800.

São Paulo/Congonhas (CGH), 19 voos semanais, em aeronaves Boeing 737-700/-800.

São Paulo/Guarulhos (GRU), 14 voos semanais, em aeronaves Boeing 737-800.

A LATAM também possui o mesmo nível de voos diários da GOL, porém operando para 5 destinos no Brasil, com as seguintes frequências:

Brasília (BSB), 7 voos semanais em aeronaves Airbus A320/A321, operará até março de 2023.

Rio de Janeiro/Galeão (GIG), 4 voos semanais com Airbus A320/A321.

São Paulo/Congonhas (CGH), 18 voos semanais, em aeronaves Airbus A319/A320.

São Paulo/Guarulhos (GRU), 18 voos semanais, em aeronaves A320/A321.

A JetSMART é a única companhia aérea internacional que opera em Foz do Iguaçu com destino a Santiago (SCL), Chile, com dois voos semanais (sexta e domingo) em aeronaves Airbus A320/A321neo.

Resta ainda o retorno da LATAM Peru e da Amaszonas by Nella, que operavam antes da pandemia para Lima, no Peru; e Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, respectivamente.

fonte: https://aeroin.net/