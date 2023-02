Agricultura Sustentável – 35° Show Rural

Passado, presente e futuro em um evento. Assim, a Itaipu Binacional fala um pouco de sua história, relata suas atividades e apresenta novas tecnologias e agricultura sustentável na 35ª edição da Mostra Rural Coopavel, que começou nesta segunda-feira (06), em Cascavel (PR).

O evento é um dos mais importantes eventos agropecuários do país e segue até o dia 10 de fevereiro.

Neste ano, a Itaipu participará de três áreas distintas. A parte principal é uma parte institucional de 342 metros quadrados, onde apresenta de forma interativa suas atividades em diversas frentes, como proteção de recursos, educação ambiental, apoio técnico aos produtores agrícolas de sua área de influência, além, de curso, produção e produção de energia limpa e renovável.

Segundo Ariel Scheffer da Silva, superintendente de Meio Ambiente da Itaipu, o Show Rural é uma forma de apresentar os projetos que a empresa incentiva e apresentar seu trabalho às comunidades do entorno do reservatório.

“Nossa estratégia regional é promover processos produtivos mais sustentáveis ​​e com eficiência hídrica que beneficiem a todos, tanto a agricultura e pecuária quanto a própria Itaipu, bem como o bem-estar da sociedade e da natureza”, afirmou.

Segundo ele, a empresa tem interesse no desenvolvimento sustentável da região, o que inclui educação ambiental, proteção das águas, das florestas e da diversidade natural. Dessa forma, os visitantes do departamento podem, entre outras coisas, conhecer a atuação socioambiental da Itaipu nas áreas de pesca e aquicultura, gestão de resíduos e gestão de reservatórios.

E tem surpresa para os visitantes no estande.

A exposição do Itaipu Ecomuseu conta sobre a agricultura e a vida dos colonos da região. Equipamentos agrícolas, fotografias, utensílios domésticos e ferramentas antigas transportam as pessoas para outro tempo.

“Lembra-nos da nossa infância. Isso me lembra minha mãe quando estava moendo café. Que coisa linda! Não pensei que veria um museu aqui. É a minha segunda vez aqui e adorei vir aqui, foi a parte mais legal do Rural Show, foi o que mais me emocionou”, destacou Fátima Lucélia Leandro, de São Miguel do Iguaçu.

Ele e a irmã Lúcia Arlete Carvalho Lago relembraram histórias da infância na frente das ferramentas. “Ainda tenho pequenas marcas na mão, raspamos e escorregamos e nossos dedos ficaram presos”, disse Lúcia sobre o acidente que resultou no tipo de sucata mostrado. “Nós viemos de uma origem agrícola, então tem muita história”, completou.

Vitrine Agroecológica

Outro espaço que integra a exposição no Show Rural de Itaipu é a Vitrine Agroecológica, uma vasta área de mudas de plantas nativas da região. Ao todo já foram plantadas mais de 300 espécies.

Assim também, outro destaque da Itaipu são os canteiros de plantas alimentícias não convencionais (PANCS) e plantas medicinais. As 32 espécies estão espalhadas por 100 m², para que o visitante conheça um pouco mais sobre cada uma delas por meio de explicações dos técnicos da empresa.

Para Maria de Fátima Rauber, que visitou a feira pela primeira vez, esse foi um dos pontos que mais chamou a atenção. “É uma ótima estrutura. Eu já conhecia a maioria das plantas, algumas eu não sabia que podia comer. Mas o rapaz me explicou tudo, gostei da recepção”, comentou.

Segundo Ronaldo Juliano Pavlak, agrônomo de Itaipu, um dos principais objetivos da Vitrine é despertar nos visitantes o interesse pela agricultura voltada para sustentabilidade e o retorno econômico baseado em agricultura e equilíbrio ambiental.

“O espaço reflete o esforço conjunto de organizações governamentais e não governamentais para tornar uma área do Show Rural um símbolo da agricultura ecológica.”

Ciência na esfera

E a Itaipu também estará presente em outro ambiente com inovações técnicas e discussões no pavilhão Show Rural Digital.

Neste espaço, a empresa apresenta a Ciência na Esfera, outro item do Ecomuseu, que projeta dados oceanográficos, atmosféricos, geológicos e ecológicos da Terra.

A fim de fornecer informações em tempo real, como a precipitação acumulada, que é atualizada a cada duas horas, existem ainda vídeos

Fonte: Imprensa Itaipu Binacional

Fotos: Sara Cheida