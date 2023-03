Aluno Especial – Mestrado e Doutorado

Quatro Programas de Pós-Graduação com Inscrições Abertas para Alunos Especiais na Unila

Os interessados ​​em qualquer uma das áreas devem se inscrever por meio do Sistema Integrado de Administração da Atividade Acadêmica (SIGAA).

As inscrições e os cursos são gratuitos!

Aluno Especial é uma modalidade de acesso a cursos de pós-graduação em que os candidatos podem se matricular em disciplina própria de Mestrado ou Doutorado.

É uma oportunidade de experimentar sua primeira exposição à pesquisa de pós-graduação!

Para isso, é necessário passar por um processo seletivo especial.

Engenharia Civil

As candidaturas ao Mestrado em Engenharia Civil ficam abertas até 5 de março. São dez vagas para as seguintes disciplinas: Estudos Avançados em Energia e Conforto Ambiental; Análise e Dimensionamento de Estruturas de Concreto; e Tópicos Especiais: Técnicas de Programação Aplicada a Estruturas.

Os candidatos podem se inscrever em até duas disciplinas, mas devem selecionar uma no momento da inscrição.

A avaliação terá em consideração a justificar prestadas na candidatura, a competência do candidato e a adequação das disciplinas e currículo a avaliar.

Os resultados preliminares serão divulgados no dia 9, e as matriculas em 13 e 14 de de março. Acesse o edital!

Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade

Aluno Especial em Energia e Sustentabilidade Programa Interdisciplinar Inscrições para Mestrado e Doutorado estão abertas até 6 de março.

As vagas são oferecidas nas seguintes áreas: Prospecção Tecnológica em P&D+I; e Métodos Físico-Químicos de Caracterização de Materiais e Amostras Ambientais I (o número de vagas dependerá das matrículas de alunos regulares).

O candidato poderá escolher apenas uma área de estudo e deverá apresentar o motivo de sua participação preenchendo o formulário de admissão, além dos documentos exigidos para a admissão.

Os resultados preliminares serão divulgados no dia 9 de março e as matrículas serão realizadas no dia 14 de março.

Literatura Comparada

Aos interessados há 3 vagas para a disciplina Memória, Esquecimento e Representação; 5 vagas para Literatura e Cultura Latino-Americanas: Categorias Fundamentais; e 5 vagas para Leituras Literárias em Perspectiva Comparatista.

Candidatos de todas as áreas do conhecimento são bem-vindos para participar do processo seletivo.

Os interessados ​​devem escrever uma carta de interesse ao professor responsável pela disciplina pretendida no momento da inscrição, explicando porque optaram por estudar.

O resultado preliminar será divulgado no dia 12 e as matrículas feitas até o dia 15 de março.

Biociências

Pessoas com formação nas áreas de Biomedicina, Bioquímica, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional e áreas afins, podem se inscrever.

O programa oferece vagas nas disciplinas de Engenharia Genética; Genética Humana e Clínica; Genética Integrativa, (o número dependerá das matrículas de alunos regulares).

Fonte: Imprensa Unila;