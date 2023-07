Cataratas do Iguaçu ao Amanhecer

Turistas e moradores da região podem desfrutar o Amanhecer nas Cataratas do Iguaçu.

É uma oportunidade única para vivenciar o despertar da Maravilha Mundial da Natureza, Cataratas do Iguaçu, antes da abertura regular do Parque Nacional do Iguaçu.

Como funciona?

O acesso é exclusivo aos visitantes do Amanhecer nas Cataratas, o passeio é realizado das 6h às 8h, para fazer a trilha e intensificar o contato com a natureza de forma mais pessoal, imersiva e intimista, garantindo uma experiência incrível. Ao final do passeio, quem desejar poderá ficar durante todo o dia na unidade de conservação.

O ingresso é válido até o encerramento das atividades do parque, às 17h30. Ou seja, as pessoas que participam dessa experiência têm a oportunidade de permanecer na unidade para explorar as outras atrações, dentro dos horários da visitação, vivendo uma experiência ainda mais completa.

Aliás, o café da manhã incluso no pacote, disponível das 7h30 às 9h30, no Restaurante Porto Canoas.

O local é perfeito para admirar a vista singular acima das quedas e as cores da manhã, enquanto o visitante degusta um bom café matinal no Patrimônio Mundial Natural.

Como adquirir os ingressos

O ingresso é vendido apenas pelas agências de turismo credenciadas de Foz do Iguaçu. Relação das agências de turismo locais.

O passeio ocorrerá a partir do dia 22 de julho, quatro vezes por semana, sendo: aos sábados, domingos, terças e quintas-feiras.

O Nascer do Sol: A Beleza que Desperta Benefícios

O nascer do sol é um espetáculo da natureza que encanta e inspira a humanidade desde tempos imemoriais. Esse momento mágico ocorre diariamente, quando os primeiros raios de luz do dia rompem o horizonte, pintando o céu com uma paleta de cores deslumbrantes, que vai do azul suave ao laranja vibrante.

Além da sua beleza, o nascer do sol traz consigo uma série de benefícios que impactam positivamente o bem-estar físico, mental e emocional.

Em termos físicos, é fonte natural de vitamina D, essencial para a saúde dos ossos, fortalecendo-os e auxiliando na prevenção de doenças como a osteoporose.

Além disso, a exposição à luz solar no início do dia ajuda a regular o ritmo circadiano, o que resulta em um sono mais equilibrado e reparador à noite.

Do ponto de vista mental, tem o poder de proporcionar um aumento significativo nos níveis de serotonina, neurotransmissor associado ao bem-estar e felicidade.

Esse aumento pode contribuir para melhorar o humor, reduzir o estresse e a ansiedade, e até mesmo combater a depressão.

A contemplação do nascer do sol pode ser uma prática de meditação natural

Conectando as pessoas ao momento presente e promovendo a atenção plena.

Emocionalmente, o nascer do sol pode ter um efeito inspirador e motivador. O simbolismo de um novo dia que se inicia com possibilidades infinitas pode acolher a criatividade, a esperança e a positividade em nossas vidas.

Senso assim, é uma lembrança constante de que, todos os dias são uma oportunidade para recomeçar e buscar a felicidade.

Além disso, tem o poder de criar conexões entre as pessoas e a natureza, estimulando um maior preço pelo meio ambiente e despertando um senso de responsabilidade para com a sua preservação.

Portanto, apreciar essa maravilha diária pode ser uma prática simples, porém poderosa, para melhorar a qualidade de vida e nutrir uma perspectiva mais positiva e esperançosa em relação ao mundo que nos cerca.

Agora imagina, além de tudo, testemunhar a beleza do sol emergindo no horizonte nas Cataratas do Iguaçu?