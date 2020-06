Atividades físicas em tempos de pandemia serão temas de palestras on-line

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (eNASF-AB) darão inicio ao projeto nesta quarta-feira (17)

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL) inicia nesta quarta-feira (17 de junho) a ampliação do “Projeto Saúde e Movimento”, com a parceria do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (eNASF-AB). Todas as quartas-feiras serão postados vídeos na página do Facebook da SMEL com palestras informativas relacionadas à importância da atividade física em tempos de pandemia.

“Essa parceria veio num momento oportuno para divulgarmos cada vez mais sobre os efeitos que a atividade física pode trazer para o corpo e a mente, especialmente num momento tão delicado que o mundo vive”, comentou o secretário de esportes Antonio Sapia.

Profissionais de psicologia, fisioterapia e nutrição, juntamente com técnicos da Secretaria de Esportes vão esclarecer e informar sobre diferentes temas dentro da proposta. Para Gilberto Garcia da Rocha, fisioterapeuta e profissional de educação física do eNASF-AB, ações coordenadas com as demais secretarias só fortalecem o compartilhamento de informações sobre esse o tema.

Além das palestras, a SMEL oferta desde o dia 1º de junho, aulas online gratuitas pelo Facebook – https://www.facebook.com/smelfozoficial.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer segue trabalhando internamente, planejando e organizando a retomada das atividades esportivas para um futuro próximo, bem como auxiliando nas ações de orientação no combate a COVID-19.