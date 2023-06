Projeto lança o Atlas Escolar em Foz do Iguaçu

Trata-se de um material geocartográfico destinado à compreensão da realidade local, a partir de um viés geográfico.

O Atlas traz os passos iniciais da cartografia (pontos, linhas e polígonos, escala cartográfica, orientação, legenda) e ao final poderão fazer um voo virtual sobre a cidade de Foz do Iguaçu. Inclusive, existem mapas temáticos (localização, educação, vias , infraestrutura de transportes, serviços, uso da terra, turismo).

O Atlas pode ser utilizado não apenas por professores, mas também por quem deseja conhecer as realidades da área.

“A cartografia é essencial para as perguntas que as pessoas se fazem desde o seu início: Onde estou? Para onde vou?

Sobretudo, esta nova apresentação de dados críticos da cartografia tem as respostas, tais como: levantamentos ambientais, planejamento urbano, levantamentos topográficos.

Muitas tecnologias estão disponíveis, incluindo o Google Earth, software de geoprocessamento e plataformas gratuitas. “A própria Base Curricular Nacional mostra como a tecnologia se relaciona com o espaço cartográfico, geoespacial”.

O Atlas é o primeiro modelo que alunos e professores podem testar e sugerir melhorias para os materiais didáticos.

Em suma, para a coordenadora do projeto, professora Naomi Burda (UNILA), o Atlas é utilizado pelos professores de Foz do Iguaçu, mas pretende ser um recurso democrático que pode ser adotado por outras comunidades.

Além disso, uma equipe coordenada pelos professores também oferece oficinas gratuitas para escolas de ensino fundamental e médio e universidades da região, como parte do projeto de expansão “Atividades de divulgação e avaliação do atlas escolar de Foz do Iguaçu” .

Se você estiver interessado em organizar um workshop, entre em contato com o grupo do projeto através do site.

As inscrições vão até o dia 15 de agosto, a equipe coordenada pelos professores também oferece oficinas gratuitas para escolas de ensino fundamental e médio e universidades da região.

Acesse o Atlas!

Fonte: Imprensa UNILA.