Aumento do lucro por meio do marketing será foco de palestras itinerantes na região Oeste

Evento promovido pelo Sebrae/PR e pela Fecomércio PR vai passar por Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Quedas do Iguaçu

Lucrar mais por meio do uso de estratégias de marketing assertivas e conectadas com o público-alvo de cada negócio. É essa a temática proposta pelo circuito “Comércio em Pauta”, promovido pelo Sebrae/PR em parceria com a Fecomércio PR. O evento é de caráter itinerante e vai passar por cinco cidades da região: Foz do Iguaçu, no dia 25 de julho; Cascavel, no dia 26; Toledo, no dia 27, e Marechal Cândido Rondon e Quedas do Iguaçu no dia 10 de agosto.

“O objetivo do circuito é levar para os empreendedores de várias cidades da região o tema do marketing conectado com o aumento da lucratividade. Vamos abordar a arte de gerar alta rentabilidade nos pequenos negócios, falando, também, sobre questões como performance no trabalho, redução de despesas e marketing e vendas”, antecipa a consultora do Sebrae/PR, Ana Rizzi.

As palestras serão ministradas por Felipe Carpiné, mentor e estrategista de canais de venda, com mais de sete anos de atuação no mercado regional. Atualmente, além da experiência como mentor, também é sócio proprietário da startup TooComprando.com, que funciona como um buscador de produtos e serviços em Toledo e outras cidades da região.

“Qualquer empresa do segmento do comércio e serviços pode participar, pois é um evento pensado para este segmento. É uma palestra gratuita, voltada às necessidades e aos desafios destes setores, e que ocorrerá em cinco municípios”, complementa Ana Rizzi.

Para o coordenador de Desenvolvimento Empresarial da Fecomércio PR, Rodrigo Schmidt, o circuito é uma oportunidade para aprimorar conhecimentos, gerar reflexões e impulsionar o planejamento dos empreendedores.

“É importante que o empreendedor do varejo esteja se atualizando constantemente sobre as tendências do mercado, visando aprimorar a experiência do cliente, o que se reflete em ganho para os negócios. Eventos como esse, promovidos pela Fecomércio PR e pelo Sebrae/PR, agregam conhecimento e ampliam a visão dos empresários sobre a realidade do comércio, contribuindo para a tomada de decisões e para o planejamento das atividades comerciais”, acrescenta Rodrigo.

Informações sobre as palestras

Toda a programação do circuito é gratuita, porém, é recomendado que os interessados façam a inscrição antecipada, visto que as vagas são limitadas.

Em Foz do Iguaçu, a palestra foi realizada ontem (25). Hoje (26), o evento ocorrerá em Cascavel, no escritório do Sebrae/PR (Rua Vitória, nº 2564), às 19h. Para inscrição, o formulário está disponível neste link (https://bit.ly/Circuito-Comercio-Em-Pauta-Cascavel).

Na sequência, encerrando a agenda de julho, Felipe passará por Toledo. Na cidade, a palestra será no auditório do Sesi/Senai (Rua Júlio de Castilhos, nº 3.465), também às 19h. Os interessados devem fazer a inscrição neste link (https://bit.ly/Circuito-Comercio-Em-Pauta-Toledo-).

Em agosto, o circuito passará pelas cidades de Quedas do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon no dia 10. O link de inscrição ainda não está disponível, mas já é possível preencher um cadastro de reserva pelo telefone (45) 3321-7050.