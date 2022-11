Auxílio Brasil bate novo recorde e chega a mais de 21,53 milhões de famílias em novembro

Em todo o país, o programa Auxílio Brasil atingiu mais um recorde histórico de contemplados e recursos transferidos. Em novembro, serão mais de 21,53 milhões de famílias assistidas, fruto de um investimento federal superior a R$13 bilhões. Os recursos serão repassados a todos os 5.570 municípios brasileiros.

Os pagamentos do mês tiveram início na quinta-feira (17). Os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 foram os primeiros a receber a nova parcela do auxílio. O cronograma escalonado de repasses segue o calendário oficial definido pelo Governo Federal.

A Região Nordeste concentra o maior número de brasileiros atendidos e contou com a inclusão de 161.418 novos beneficiários neste mês. Com isso, o número total de famílias contempladas no mês ultrapassa 9,9 milhões.

Caminhoneiros-TAC e Taxistas receberam quinta parcela do benefício

O Ministério do Trabalho e Previdência pagou no sábado (19) a quinta parcela do Benefício Caminhoneiro-TAC e do Benefício Taxista. Ao todo, foram contemplados 381.889 caminhoneiros e 298.834 taxistas.

O total de recursos federais investidos no pagamento dos cinco lotes soma mais de R$ 3,4 bilhões. O lote seis, referente ao mês de dezembro, será pago pelo ministério no próximo dia 10 de dezembro. Desta maneira, as prefeituras têm até o dia 28 de novembro para enviarem o cadastro de taxistas. Os TACs poderão preencher a autodeclaração até a mesma data.

Produção de grãos deve crescer 36,8% nos próximos dez anos

A produção de grãos no Brasil deverá aumentar 36,8% nos próximos dez anos, chegando a um total de 370,5 milhões de toneladas na safra 2031/2032. Esse acréscimo corresponde a uma taxa de crescimento de 2,7% ao ano. Algodão, milho de segunda safra e soja devem continuar puxando o crescimento da produção de grãos.

Os números são do estudo Projeções do Agronegócio, Brasil 2021/22 a 2031/32, elaborado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e pela Universidade de Brasília (UnB).

Brasil propõe criação de mercado global de metano na COP 27. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, assinou, no último dia da 27ª.

Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), realizada no Egito, documento com a proposta, que foi entregue a representantes do Reino Unido e será encaminhado ao enviado especial dos Estados Unidos para o Clima e aos presidentes da COP26 e COP27.

A iniciativa brasileira ocorre um ano depois de o país ter assinado o Acordo do Metano, na COP26, em Glasgow, que visa reduzir em 30% as emissões desse gás até 2030. O Brasil foi a primeira nação a agir após o pacto. Em março deste ano, o Governo Federal lançou o Programa Metano Zero, que estimula a produção e uso do biogás e biometano, a partir de resíduos sólidos e orgânicos da agricultura, pecuária e aterros sanitários.

