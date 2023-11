Biblioteca Móvel em Santa Terezinha de Itaipu

Mais uma conquista educacional em Santa Terezinha de Itaipu

O ano letivo de 2024 deverá começar pela Biblioteca Móvel do Sesc.

Foi assinado hoje (29) um acordo pela prefeita Karla Galende e pelo gerente do Sesc Medianeira Guilherme Masson Vital.

Primordialmente, a BiblioSesc oferece livros e oficinas de artes educativas para estudantes das escolas municipais.

De acordo Guilherme Masson Vital (gerente do Sesc Medianeira )

“A gente tem essa missão de trazer qualidade de vida aos municípios e essa parceria com Santa Terezinha de Itaipu vem para agregar com as ações já realizadas tanto na área de educação, como de cultura também”

A secretária de Educação, Simara Jorge, comenta que este é um projeto que ultrapassa os muros das escolas. “

Para ela “toda comunidade vai poder estar vivenciando esses momentos, trazendo resultados positivos para a aprendizagem”.

Portanto, para as assinaturas do convênio, o vice-prefeito, Vanio Morona, a secretária de Educação, Simara Jorge, a diretora do departamento de Ensino, Cleici Bairros, as consultoras pedagógicas, Carmem Romagna e Rosemeri Ruppenthal, além dos técnicos de atividades do Sesc, Tania Aline Leichtweis, Debora Raquel Mattana, Luana Mara Radaelli e Clayton Luis Pavan.

Sobre a Biblioteca Móvel do Sesc

A unidade oferece consulta e empréstimo de livros, jornais e revistas a qualquer pessoa, gratuitamente.

Portanto, basta fazer um cadastro informatizado para ter acesso.

Ao todos serão 54 unidades móveis que circulam, objetivando impulsionar o hábito da leitura.

Em resumo, vale ressaltar que os caminhões, adaptados com estantes, transportam um acervo de 3,5 mil volumes criteriosamente selecionados e constantemente renovados, com biografias, jornais, literatura brasileira para adultos, jovens e crianças e literatura estrangeira traduzida para o português.

Fonte: Prefeitura de Santa Terezinha de Itaipu.