Board 2022 reafirma eficácia do monitoramento constante da barragem

Board de Consultores Civis parabenizou a empresa pela atenção constante à barragem, diferencial entre hidrelétricas pelo mundo.

Na última sexta-feira (25), após uma semana de trabalhos intensos entre consultores externos e especialistas brasileiros e paraguaios de diferentes áreas da Itaipu, foram apresentadas, no sexto piso do Edifício da Produção, as conclusões do Board 2022 de Consultores Civis, que reúne profissionais que estão entre os mais experientes no mundo quanto se trata de segurança de barragens.

E a conclusão foi: a saúde da barragem vai muito bem, e isso é fruto da atenção permanente dedicada a ela. É o que aponta o engenheiro Pietro Sembenelli, que, aos 84 anos, já trabalhou em diversas barragens ao redor do mundo e começou a contribuir com a Itaipu em 1970. “Nunca vi uma dedicação com tamanha constância. O normal é que nos primeiros anos das barragens se dê essa atenção, mas ao longo de 40 anos, como faz a Itaipu, é excepcional. Depois de tanto tempo, é um prazer ver a obra tão bem”, disse.

O diretor técnico da Itaipu, David Krug, agradeceu a colaboração do Board. “É muito bom saber que a Itaipu está com boa saúde e continuará assim por muitos anos, porque nossos profissionais seguirão fazendo seu melhor. Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo no enfoque da segurança de barragens, um trabalho silencioso cujo resultado não aparece imediatamente, mas é fundamental numa estrutura crítica como uma usina hidrelétrica do porte de Itaipu”.

Dimilson Coelho, gerente da Divisão de Engenharia Civil e Arquitetura (ENCC.DT), que coordenou a organização da semana de trabalhos, explica os próximos passos: “Nossa missão agora será realizar uma análise detalhada das ações sugeridas pelos consultores, mapear as providências que devemos tomar e elaborar os projetos para isso”.

Board

O Board de Consultores Civis da Itaipu é um grupo formado por reconhecidos especialistas em engenharia de grandes barragens, de diferentes países, que se reúne periodicamente para analisar o desempenho das estruturas civis da hidrelétrica binacional.

Criado em 1975, ano em que a barragem começou a ser construída, promove inspeções técnicas e analisa os dados emitidos pelos profissionais da usina. O objetivo é aferir o grau de segurança da barragem. Frequente durante as obras, a consultoria passou a ser quadrienal após a conclusão do empreendimento.

Cinco profissionais, entre engenheiros e geólogo, integraram o Board em 2022, na 23ª reunião do grupo. Além de Corrado Piasentin, coordenador do Board, dele também fizeram parte Pietro Groppo Sembenelli, Giuseppe Stevanella, Ricardo Abrahão e Vidal Galeano Burgos. Todos ajudaram a desenhar Itaipu, participando da concepção e da construção da usina.

Barragem

A Barragem de Itaipu é a estrutura de concreto, enrocamento e terra que serve para represar a água e obter o desnível (queda bruta) necessário para a operação das turbinas. A Barragem tem 7.919 metros de extensão e altura máxima de 196 metros, o equivalente a um prédio de 65 andares. A estrutura é subdividida em cinco diferentes tipos de barragem:

Barragens de terra das margens direita e esquerda, construídas com argila vinda da escavação da fundação da barragem de enrocamento e de áreas de empréstimo localizadas em suas proximidades;

Barragem de enrocamento com núcleo de argila, situada na margem esquerda próximo ao canal de desvio, construída com rochas vindas diretamente da escavação do canal;

Barragem principal de concreto, do tipo gravidade aliviada;

Barragem lateral direita e as Barragens de ligação direita e esquerda de concreto, do tipo contraforte.

Estrutura de desvio, do tipo gravidade maciça.

Créditos: Sara Cheida/Itaipu Binacional.